Testimonio clave e hipótesis que se manejan sobre la muerte en El Retiro

Aún en medio de la conmoción y revuelo por la muerte de un hombre de 68 años en su vivienda de La Plata, y la cual generó muchos interrogantes en los investigadores, durante las últimas horas fuentes policiales y jurídicas informaron avances en la causa para esclarecer la mecánica del desenlace mortal.

Tal como había informado EL DIA en sus ediciones anteriores, en principio, se habría tratado de un síncope en medio de una discusión con una mujer algo más joven, con la que alternaba citas, en un domicilio ubicado en 49 bis entre 152 y 153, en el barrio El Retiro.

En este marco -dicha mujer de 26 años- fue citada a declarar, siendo un testimonio clave en la causa que investiga el deceso de la víctima identificada como J. C. C. En base a su relato ante las autoridades, al que pudo tener acceso este diario, la joven aseguró haber estado en la vivienda del hombre al momento que “se desmayó”.

”Trabajaba para él, ocupándome de su cuidado dado que producto del ACV (que había sufrido hace tres años), tenía afectado el brazo y la pierna derecha”, aseguró la mujer que reafirmó tener una relación de varios años con la víctima.

En cuanto a la noche trágica, la implicada contó: “Habíamos comprado alcohol que llevamos a su casa, aunque luego me retiré a lo de mi prima. En el camino conocí a un hombre que circulaba en moto junto a su hijo y decidí quedarme escuchando música con él y otro grupo de personas, y luego recordé sobre el alcohol que había en la casa de J.C.C.”, indicó. Y en su relato agregó: “Fuimos con este chico a buscar las botellas de fernet. Fue en ese momento que J.C.C. me levantó la voz y me pidió que me quedara, mientras fui al baño. Al salir lo encontré tirado en el piso junto a la reja de entrada, pero noté que respiraba. (...) Junto al otro chico lo entramos a la casa, lo dejamos tirado en el piso y nos fuimos”.

En base a este testimonio la pesquisa no descarta ninguna hipótesis y además apunta sobre un “posible abandono de persona”. Las actuaciones están caratuladas como “averiguación de causales de muerte”.