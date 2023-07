Caso Cecilia.- La carta de Marcela Acuña a Emerenciano Sena: "Si a César le pasa algo yo..."

El caso sobre el asesinato de Cecilia Strzyzowski, sigue siendo investigado por la policía de Chaco y hay varios involucrados, entre ellos, César Sena (su novio) y sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Todos ellos están detenidos.

Justamente Acuña fue quien le escribió en las últimas horas una nueva carta a su esposo desde la cárcel (ya sería la novena comunicación desde que se encuentra tras las rejas).

La mamá de César se mostró angustiada en las líneas que dejó en su escrito y aseguró que si a su hijo le pasa algo "yo me voy con él".

“Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor”, arrancó diciendo Marcela Acuña.

“Me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí”, agregó.

Luego, le solicitó: “Si salís antes no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida. Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y alimentate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después”.

Tras ello, lanzó una llamativa confesión. “Salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo”, reconoció en el texto. “Quizás Dios me escuche, y me bendiga o bien me haga ver la realidad, dejo en manos de él, hoy la prioridad es tu libertad. Si a César le pasa algo, yo me voy con él“, advirtió y finalizó.

Las cartas anteriores de Marcela ya habían sido motivo de especulación y análisis en el caso de Cecilia Strzyzowski, pero esta última podría ser un elemento clave para la investigación en curso.