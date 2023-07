“Hay sectores que esperan que la economía empeore”

Mientras el equipo económico intenta llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández cargó contra la oposición a quienes acusó de querer que “la economía empeore” y de esperar que “se produzca una debacle”.

“Hay un sector de la política argentina que está preocupado por los intereses de algunos y no por la patria. Hay sectores de la oposición que apuestan a que la situación económica empeore, que se produzca una debacle”, aseguró Alberto Fernández en declaraciones radiales.

Pero más allá de estas acusaciones contra los dirigentes opositores, lo cierto es que en este momento el Gobierno nacional no encuentra la manera de llegar de cerrar el acuerdo con el FMI y las negociaciones se dilatan cada vez más. Tal es la dificultad que el presidente aseguró que la negociación encabezada por Sergio Massa y su equipo es “muy compleja” y que esperan cerrarla “cuanto antes”.

La demora en la firma del acuerdo despertó todo tipo de especulaciones, sobre todo vinculadas a la cuestión electoral y muchos comenzaron a preguntarse si resultaba conveniente para el gobierno esperar a después de las PASO para cerrar el trato. Algo que fue negado rotundamente por Alberto Fernández quien sostuvo que tienen la intención de acordar ya que “estas cosas cuanto antes se resuelvan mejor, porque dan certidumbre”.

“Nosotros no estamos especulando sino que estamos viendo de hacer una negociación que no frustre el crecimiento de la Argentina. La solución siempre es ortodoxa: que los pobres sean el pato de la boda”, aseveró. En esa línea señaló que el viernes por la mañana se comunicó con la titular del FMI Kristalina Georgieva y afirmó que está “particularmente involucrado en la negociación”.

“Estamos negociando. Todas las negociaciones con el Fondo son difíciles cuando uno busca preservar la decisión propia. Confío en que vamos a poder avanzar y encontrar los acuerdos necesarios”, resaltó Fernández y agregó que están “trabajando a todo vapor para encontrar un acuerdo”.

“Estamos trabajando”, repitió el mandatario ante la consulta de si Argentina estaba en condiciones de cancelar el pago de 2.600 millones de dólares que vencerá el próximo 31 de julio. “Estamos trabajando. Son detalles importantes, pero prefiero dejar que trabajen los que están negociando y no salir por los medios a hablar de esa negociación”, expresó.

En ese sentido, resaltó el desempeño del precandidato a presidente Sergio Massa, que en su rol de ministro de Economía “enfrentando la negociación con seriedad y tiene un equipo sólido”, consideró.

“A Sergio (Massa) le toca una negociación muy compleja porque nos ha pasado lo inesperado que fue esa sequía, es un golpe impactante para la economía argentina, afecta a las reservas y son dólares que dejan de consumirse en argentina”, analizó el presidente y añadió que “la deuda maldita” tomada durante el gobierno de Mauricio Macri “representa un peso impresionante para la economía argentina”.

LA INTERNA Y SU GESTIÓN

A pesar de la fuerte interna que lo enfrentó a Cristina Kirchner durante todo su mandato, expresó que “Cristina es una dirigente política importante con la que uno puede tener diferencias pero no puede soslayar su existencia” y argumentó que “dice cosas con las que uno a veces está de acuerdo y otras no, pero yo no sentí que goberné bajo su sombra”.

Además, en cuanto a su baja de la pelea por la reelección explicó que “creía que la gente debía resolverlo en una PASO y muchos compañeros entendían que no era viable enfrentar al presidente. Yo privilegié la unidad del espacio, algo que hice durante los cuatro años”.

“Celebro haber aguantado todo lo que aguanté estos cuatro años y aguantaría más por la unidad del espacio. No me parecía importante que yo fuera reelecto, sino que se preserve la unidad del espacio. Ya vivimos lo que pasa cuando nos dividimos”, esgrimió.

En esa línea defendió su gestión y aseguró que se desempeñó “con absoluta honestidad” ya que “he dejado todo y no me he llevado nada. Es un mensaje para los argentinos que saben que la política muchas veces no fue honesta”.

Por último se refirió a la compra del avión presidencial, decisión que despertó una fuerte polémica, y argumentó que “yo no destruí la flota de aviones presidenciales para alquilar aviones a mis amigos. Yo no lo hice. Lo que hice fue recomponer la flota de aviones para que el Estado tenga cómo moverse. No son aviones del Presidente o para el Presidente, sino que son aviones del Estado para funcionarios del Estado. ¿Quién inauguró el avión que compramos? Sergio Massa. ¿Por qué? Porque tenía que ir a China. Sergio me decía ‘pero vos nunca lo usaste’ y yo le respondí que no es mío el avión”, cerró.