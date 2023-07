VIDEO.- Otra denuncia por el descontrol de la nocturnidad en Plaza Malvinas: motos, explosiones y música a todo volumen

Los vecinos de Plaza Malvinas tuvieron otra noche para el olvido por el descontrol de la nocturnidad. En la enésima denuncia que llevan a cabo, señalaron que una vez más numerosos grupos de motociclistas se pasearon por la calle "como si fueran los dueños de la vía pública" y del descanso de las familias. Según describieron, no pararon de hacer ruido con aceleraciones y estallidos de los caños de escape.

"Dieron varias vueltas. Alcanzamos a filmar la segunda vuelta. No paran. Era un grupo numeroso como ocurrió otras tantas veces. Esto viene sucediendo desde el año pasado. No se puede dormir, ni descansar. Hay gente que trabajó toda la semana o que mañana tiene que levantarse temprano para ir a trabajar, familias con niños, gente grande, que no pueden descansar por esta situación", denunciaron.

Los denunciantes acompañaron el reclamo con un video del momento en que los motoqueros circulan sobre las inmediaciones de la plaza de 19 y 51.

"Para colmo, cuando pasan con las motos, en grupos grandes, a veces se activan las alarmas de los autos que están estacionados. Hacen lo que quieren, sin control, se ríen de nosotros", expresaron.

Por otro lado, manifestaron preocupación porque "la plaza se convirtió en un espacio en donde grupos de jóvenes se quedan hasta altas horas de la noche consumiendo alcohol y escuchando música a todo volumen, algunos llevan parlantes enormes y otros reproducen música con el auto. Es una locura", manifestaron.

"Hay varias denuncias y planteos realizados por esta situación. Pero el panorama es cada vez peor para los vecinos de Plaza Malvinas", lamentaron.

Además, pusieron el grito en el cielo por los grupos de personas que se juntan en ese espacio verde hasta altas horas de la madrugada.

Las quejas por el descontrol nocturno en La Plata se replicaron desde la zona de 1 y 72. "Aquí, en la circunvalación, desde 66, van y vienen las motos en sentido contrario. Son oleadas de motos, grandes cantidades, haciendo ruidos insoportables", describieron frentistas.

Los damnificados aseguraron que "van varios fines de semana que pasa esto, arrancan el viernes y siguen los sábados y los domingos, a veces también en la semana".

"No pasa un patrullero, no controla nadie. Las motos no tienen patente, no tienen luces, molestan toda la noche. Siguen las autoridades sin poner freno a estos ruidos molestos", plantearon.