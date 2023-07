Escándalo en una escuela de La Plata: denuncian que exhibieron "material pornográfico" a alumnos de 12 años

Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 93 de la localidad de Rafael Hernández, en La Plata, impulsaron una denuncia contra docentes y directivos de la institución a los que acusaron de promover la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) a niños de 12 años con contenidos sexuales “altamente explícitos” y “pornográficos”.

En este marco, los padres se convocaron hoy frente al establecimiento escolar situado en 132 y 510 para visibilizar su reclamo y solicitar explicaciones a las autoridades. En el lugar intervino personal policial, en medio de la tensión por el enojo de los progenitores, quienes además exhibieron pancartas en rechazo a la forma de enseñar la ESI en el colegio.

"Somos los padres quienes eligen la educación para nuestros hijos. No el Estado", "el código penal castiga con prisión la corrupción de menores", "no queremos pornografía en la escuela", versaban algunos de los afiches que el grupo de padres colocó en la fachada de la institución.

Los padres aseguran tener videos en los que se escuchan frases como "incluite a la poligamia", o "para el aburrimiento una violación". Sostienen que les proyectaron imágenes "pasadas de tono" y "eso es lo que se reclama, no que reciban educación sexual".

En el texto de la denuncia, que lleva la rúbrica de padres y madres que participaban de la protesta, se describe que a los estudiantes de un curso del primer año se les "mostraba contenidos con personas practicando sexo inadecuado y brutal, sexo oral, sexo anal, mutilaciones, trata de personas, desnudos adultos y niños conjuntamente, canibalismo, entre otras".

Según anticiparon, "el material será presentado ante la Justicia con el fin de que las autoridades competentes determinen el procedimiento a seguir".

Los denunciantes también le apuntaron a la institución por "la realización en distintos períodos de una obra teatral organizada por el profesor..., acompañado de tres actrices ajenas al establecimiento, de lo cual no fuimos informados". Para los padres denunciantes, "la intención de la obra de teatro no era expresar la problemática sobre las mujeres, sino la de corromper a niños en etapa de desarrollo con una obra no apta para sus edades".

Por otro lado, también plantearon que en la clase de Inglés "han pedido a los alumnos buscar 20 contenidos de la ESI para charlar sobre ellos en clase, aunque esto no tuviera nada que ver con la materia". Según apuntaron, en una clase del 29 de junio "comenzó a quitarse la ropa delante de sus alumnos, específicamente su pantalón, teniendo otro pantalón debajo, quitándose el primero mientras bailaba striptease y murmurando un tono musical que lo acompañaba".

En el contexto de la protesta, los padres solicitaron la "intervención inmediata de la Inspección General de Escuelas" y la "desafectación urgente de profesores y autoridades" denunciadas.