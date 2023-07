VIDEO.- El crudo relato de los padres que denuncian pornografía en escuela de La Plata

Padres de alumnos de la escuela Secundaria nº93 de Hernández denunciaron la exposición de material “pornográfico” y “altamente explícito” durante la clase de Educación Sexual Integral (ESI) a menores de 11 años.

Los padres de los estudiantes se hicieron presentes en la institución ubicada sobre 132 y 510, con carteles que decían “Somos los padres quienes eligen la educación para nuestros hijos, no el Estado”, “No queremos pornografía en la escuela” y “El código penal castiga con prisión la corrupción de menores”, entre otros.

A su vez, aseguran tener videos en los que se escuchan frases como "incluite a la poligamia", o "para el aburrimiento una violación". Sostienen que les proyectaron imágenes "pasadas de tono" y "eso es lo que se reclama, no que reciban educación sexual".

En el texto de la denuncia, que lleva la rúbrica de padres y madres que participaban de la protesta, se describe que a los estudiantes de un curso del primer año se les "mostraba contenidos con personas practicando sexo inadecuado y brutal, sexo oral, sexo anal, mutilaciones, trata de personas, desnudos adultos y niños conjuntamente, canibalismo, entre otras".

Los denunciantes también le apuntaron a la institución por "la realización en distintos períodos de una obra teatral organizada por el profesor..., acompañado de tres actrices ajenas al establecimiento, de lo cual no fuimos informados". Para los padres denunciantes, "la intención de la obra de teatro no era expresar la problemática sobre las mujeres, sino la de corromper a niños en etapa de desarrollo con una obra no apta para sus edades".

Por otro lado, también plantearon que en la clase de Inglés "han pedido a los alumnos buscar 20 contenidos de la ESI para charlar sobre ellos en clase, aunque esto no tuviera nada que ver con la materia". Según apuntaron, en una clase del 29 de junio "comenzó a quitarse la ropa delante de sus alumnos, específicamente su pantalón, teniendo otro pantalón debajo, quitándose el primero mientras bailaba striptease y murmurando un tono musical que lo acompañaba".

El crudo relato

Carlos, padre de una alumna y el encargado de radicar la denuncia ante la Justicia, habló con este medio y contó los detalles del reclamo. Tras la presencia de Diario EL DIA en la institución, las autoridades accedieron a darles una reunión con los inspectores.

La denuncia informa sobre un posible caso de “corrupción de menores y distribución de pornografía”. “Pasaron un film donde hay sexo oral, sexo anal, trata de personas”, contó Carlos para luego agregar, sobre la obra de teatro mencionada anteriormente, que “a menores de 13 años les enseñaban que, después de tener sexo debían lavarse bien las partes íntimas” y que el sexo oral “era algo común en estos tiempos”.

“También hubo una ocasión en que un profesor se sacó los pantalones delante de los chicos”, agregó. El padre de una estudiante de la escuela de Hernández destacó que vienen con este inconveniente desde “principios de año pero nos fuimos enterando porque los chicos van contando por partes. Ya veníamos advirtiendo cosas y esto ya es el colmo”. Los alumnos afectados tienen entre 11 y 13 años.

En tanto, aclararon que “para empezar, la educación sexual no tiene nada que ver con lo que está pasando acá”. “Todos los padres van a ampliar la declaración en la denuncia. La directora dice que estaba al tanto y participó de todo pero su respuesta siempre es el silencio. A ella le pareció natural”, añadió Carlos.

Este grupo se hizo presente a las 11 hs de este martes y, tras ser recibidos por las autoridades, confirmaron que van a continuar con el reclamo: “Esto no termina acá”.

Otro de los papás que estuvo en la escuela comentó que su hijo de 18 años le recordó que hace algunos años “ya pasaron” el video “pero no la parte de la pornografía”. “No pueden hacer algo así, son chicos muy chiquitos. ¿Qué pasa si dos chicos agarran a una nena y la quieren tocar? La culpa se la van a echar a los padres”, reclamó.

A su vez, enfatizó que “no estamos en contra de la ESI” pero “acá hay menores y ellos (los maestros) son adultos, no lo entendemos”. Una abuela de los alumnos advirtió: “Creo que hay que tomar una determinación sobre lo que se enseña, que no tiene nada que ver con lo que deberían enseñar para cuidar a los chicos. Como padre, como abuelo, uno necesita confiar en que van a la escuela a aprender y no que va a pasar esto”.

Carlos aseguró que “no fuimos informados de la obra de teatro, no sabíamos quiénes venían. No avisaron nada, de ninguno de los hechos que suceden aquí”.

De la reunión con los inspectores no obtuvieron respuestas satisfactorias: “Nos dejaron en claro que no van a expulsar al director ni a los maestros, que van a investigar por su cuenta pero no sé qué van a investigar por que se escudan en la ESI, y que el maestro que se sacó los pantalones, en realidad no se los sacó. Así que de la reunión no quedó nada, vamos a juntarnos con los papás mañana”.