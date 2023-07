A menos de un día de haber sido lanzada, más de diez millones ya se inscribieron en Threads. La nueva red social fue desarrollada por Meta y busca competir con Twitter según expresó el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg.

El lanzamiento de Threads ocurrió anoche en 100 países -entre ellos, Argentina- y funciona por el momento sin avisos publicitarios, a diferencia de Twitter, propiedad del magnate Elon Musk. "Hagámoslo. Bienvenidos a Threads", escribió Zuckerberg en su cuenta en la nueva plataforma.

"Va a llevar algo de tiempo, pero creo que debería haber una plataforma de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de personas. Twitter tuvo la oportunidad de hacerlo pero no dio en el clavo. Ojalá nosotros sí", agregó. "Esperamos que (Threads) pueda ser una plataforma abierta y acogedora para el debate", escribió el CEO de Instagram, Adam Mosseri.

"Threads es donde las comunidades se juntan para discutir todo, desde los temas que nos preocupan hoy a los que serán tendencia mañana", afirma la descripción de la aplicación en las tiendas móviles.

Su lanzamiento llega luego de que Musk anunció para Twitter un límite en la cantidad de lecturas accesibles a los usuarios que no fue bien recibida por desarrolladores y anunciantes, y que se suma a medidas como las nuevas reglas de verificación de cuentas a través de un pago o el despido de casi todo el personal dedicado a la moderación de contenidos.

El lunes anunció además que la extensión TweetDeck, aplicación popular entre los usuarios asiduos y empresas, pronto solo será accesible a través del plan de pago y verificación.

Cómo funciona Threads

Permite la creación de publicaciones con texto con un límite de 500 caracteres, algo similar a lo que propone Mastodon, también competidor de Twitter. Además, se puede responder a las publicaciones de otras personas, compartirlas o citarlas añadiendo un texto sobre la otra publicación.

Allí, se utiliza la cuenta de existente de Instagram, que permite importar el nombre usuario y seguidores, pese a que la nueva red es completamente independiente.

Al mantenerse integrado a Instagram, una de las posibilidades que permite esta nueva red social es compartir sus publicaciones directamente en las historias de Instagram. De esta forma, la interacción entre ambas redes sociales permite que si alguno de tus seguidores no utiliza ni está en Threads, también podrá leer las publicaciones.

Solo tiene un muro, a diferencia de Twitter, y muestra el contenido basado en algoritmos. Es decir, las publicaciones de las personas a las que uno sigue estarán mezcladas con otras que hablan sobre los mismos temas de interés.

Además, también se puede buscar a otros usuarios y un apartado de notificaciones, donde se pueden ver inclusive todas las interacciones con cuentas verificadas. Además, cuenta con un botón que redirecciona a tu cuenta de Instagram. También, en el perfil se mostrará el enlace a tu cuenta.

Cuenta con la posibilidad de que el perfil pueda ser privado, gestionar las menciones, silenciar usuarios y hasta filtrar palabras. Obviamente, también se pueden reportar publicaciones y bloquear usuarios.

La nueva red no ofrece tantas posibilidades al ser recién lanzada y sobre el futuro ofrecerá mayores opciones. Hasta el momento, no puede utilizarse desde la web, no hay hashtags y tampoco hay listas de usuarios.

Cómo instalar Threads en Android e IOs

La aplicación aparece sin cargo en Google Play Store o App Store (iPhones), donde los usuarios pueden seguir y conectarse con amigos y creadores de contenido que comparten los mismos intereses, incluyendo también a las personas que siguen en Instagram.

No es necesario registrarse en Threads si el usuario ya posee una cuenta de Instagram, ya que al descargar la aplicación, se pueden vincular directamente entre ambas redes sociales.

Eliminar el perfil de Threads, también elimina la cuenta de Instagram

Los usuarios que hayan podido descargar la aplicación, crear una cuenta y utilizar la nueva red social, descubrieron que al eliminar su perfil, también se elimina la cuenta de Instagram. La letra chica de Meta lo especifica en su política de privacidad complementaria.

"Aunque puedes desactivar tu perfil de Threads en cualquier momento, solo podrás eliminarlo si también eliminas tu cuenta de Instagram", aseguraron.