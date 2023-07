VIDEO. La Policía evitó un femicidio y baleó a un hombre que intentó matar con un arma a su ex pareja

Un personal trainer de 39 años fue herido de dos balazos por agentes de la Policía de la Ciudad y quedó detenido en el barrio porteño de Saavedra, cuando perseguía y le gatillaba con un arma de fuego a su expareja, quien resultó ilesa porque no salieron los disparos de su agresor, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho sucedió alrededor de las 11.30 de esta mañana en la calle Superí al 4200, a metros del Parque Saavedra, en el mencionado barrio del norte de la ciudad de Buenos Aires, y el hombre herido, un personal trainer llamado Julián Alberto Reina, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano con una herida de bala en el glúteo y otra en la zona de la clavícula y, en principio, su estado de salud es estable.



El episodio, cuya la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad privada, comenzó cuando una joven de 29 años -cuya identidad se preserva- caminaba por la calle Superí al 4200 y se observa que detrás de ella se aproximaba un hombre con gorro de lana, anteojos y con una mochila entre sus manos.



Si bien los movimientos de ambos se pierden de cuadro, el audio de la cámara de seguridad registró que el hombre comenzó a disparar con un revólver contra la mujer y hasta se escucha que gatilla en reiteradas oportunidades sin que salieran los balazos.



En cierto momento se escuchan dos disparos, pero no impactaron en la mujer, dijeron las fuentes de la investigación.



Pocos segundos después, se observa la llegada de un móvil de la Comisaría Vecinal 12 A, perteneciente a la División Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), cuyos ocupantes detienen la marcha, descienden con sus armas reglamentarias y disparan contra el agresor, que perseguía corriendo a su víctima.



"Vieron que el hombre le estaba apuntando con el arma en la cabeza a la chica. Estaba desencajado", dijo a Télam un investigador.



Reina quedó tendido boca abajo en el pavimento y detenido por los policías, que inmediatamente alertaron al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que trasladó al herido al hospital Pirovano.



Al respecto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, afirmó en diálogo con el canal de noticias TN que la mujer también tuvo que ser trasladada a un centro de salud ya que tenía "una fuerte crisis nerviosa".



"Nos encontramos con un hombre que tenía un impacto en un miembro superior y otro inferior. Fue compensado y trasladado al Pirovano. La mujer fue llevada al hospital Zubizarreta para separarlos", indicó.



Por otra parte, fuentes policiales aseguraron a Télam que la mujer había sido pareja del hombre, a la vez que señalaron que la venía hostigando y amenazando en los últimos días.



Según el perfil de la red social Instagram, Reina se presenta como preparador físico y entrenador personal y en una de sus historias publicadas cerca de la medianoche de ayer con su cuerpo tatuado dice: "Día larguísimo, A descansar. Siempre agradecido. A partir de mañana se vuelve todo a la 'normalidad'".



Agentes de la Policía Científica secuestraron en la escena del hecho un revólver marca DV calibre .32, perteneciente al agresor, en mal estado de conservación, pero con carga completa de seis alvéolos y dos vainas servidas.



También se secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros, además de la pistola semiautomática Pietro Beretta modelo Px4 Storm, del personal policial.



Por su parte, el hombre baleado quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, quien dispuso una custodia policial en el Hospital Pirovano hasta tanto esté en condiciones de ser atendido.



En principio, la causa está caratulada como "femicidio en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad".





(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463)