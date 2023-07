VIDEO.- Un barrio de la periferia platense aislado por el pantano

Los vecinos del barrio Las Rosas, en Melchor Romero, conformado por 1200 familias, están presos del barrial provocado por el pésimo estado de las calles. Todos los accesos se encuentran en las mismas condiciones, afectado también a quienes tienen problemas de salud.

Pablo, uno de los voceros vecinales, aseguró que la calle 157 desde 520 a 515 “se corta en un pedazo por el mal estado, se nota que la calle está muy baja respecto a la zanja por la que tiene que drenar el agua”.

En 518 entre 157 y 158 tuvieron que comprar ellos mismos escombros para ayudar a quienes viven en la cuadra pero “no damos a basto, no logramos arreglar la calle”. Lo mismo sucede en 517 entre 157 y 158: “Son los accesos para entrar al barrio”.

“La 157 es fundamental para entrar por si pasa algo, una ambulancia, un medio de transporte”, agregó. “Una de las familias tiene un hijo con problemas de corazón y síndrome de down. Logró las autorizaciones de la obra social y para el colegio especial del nene pero el transporte le dijo que, hasta que no arreglen la calle, no va a pasar”, describió.

Hay un joven en silla de ruedas que no puede salir de su casa sin ayuda para sortear el barro. “Las únicas entradas (518, 517 y 158) están cedidas al uso público y el municipio puede obrar acá. El secretario de Viviendas no dijo que se pueden arreglar las calles”, sumó Pablo.

A la situación dramática que viven, se añade unos arreglos que una empresa realizó en plena calle, dejando pozos de dos metros de profundidad abiertos: “No es solo el riesgo de accidente. Esa agua entra a las casas y las familias que no tienen recursos para comprar, toman de ahí. A veces sale amarilla”.

Yolanda, madre del niño con problemas de salud, contó que “todos los días salgo con los dos nenes y cuando hay barrio no podemos ir ni a la escuela ni al hospital”. “Como hay tierra y barrio, este año el transporte no entró más así que tengo que ir hasta 520 todos los días y, cuando llueve, es peor”, resumió.

Una vecina que tiene una válvula en la cabeza y le cuesta salir al punto que “a veces dejo de salir al hospital porque no tenemos ni una vereda”.