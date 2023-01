En Melchor Romero, obra y reclamo por el agua

Vecinos del barrio Las Rosas expresaron su reclamo por la anexión de esa zona a la red de agua de la cooperativa de Melchor Romero y señalaron que por esas obras se quedaron sin presión desde mediados de este mes.

Desde la empresa rechazaron este último reclamo y explicaron que hasta el momento hay allí un sistema informal de cañerías conectado en forma clandestina a la red de ABSA.

Juan Ortega, vecino de ese enclave, contó que “nos dejaron sin agua desde el 17 de enero, con días de 36 grados de calor”. El drama se parece al que se vive en buena parte de la Región por las fallas en la red de ABSA.

Si bien, en esas casas reciben agua de la empresa estatal bonaerense, no aparecerían en el mapa de prestación. “Nosotros queremos conservar esta red de agua. Nos presentamos a ABSA para pedirlo pero nos dicen que no se libera la zona para poner el medidor. Vamos a ir por eso”, dijo Ortega y añadió que en el vecindario “no entendemos por qué si se liberó la zona para la cooperativa, no se hizo para ABSA”.

Matías Martín Asmar, presidente de la Cooperativa Agua Potable de Melchor Romero, le dijo a este diario que “ese barrio no pertenece a ABSA. Tiene un 20 por ciento de la superficie con una red que hizo la Municipalidad y nunca nadie la habilitó”.

La obra, sería de hace más de una década y correspondería a un plan de empleo para desocupados que extendía las cañerías. Según el directivo, el agua llegó a algunas casas porque el trabajo lo “terminaron los vecinos, con un zanjeo y la conexión a una bomba” que está en 520 y 155.

Ahora, el plan es que todo ingrese en la formalidad: “Entramos al barrio como concesionario de la zona. Nos viene a buscar el Gobierno Nacional, que lo tiene censado como barrio popular. Al ser nosotros concesionarios nos presentan el proyecto para hacer la obra y una vez que se habilite pasa a la red de la cooperativa”, dijo.

La obra demandará entre 4 y 5 meses. Hasta entonces, dijo Martín Asmar, “no se va a eliminar” la cañería actual. A la vez, indicó que están atendiendo reclamos por daños derivados del zanjeo. Aclaró que trabajan a ciegas porque “no hay planos” de esa red.

La obra se extiende de 155 a 161 y 514 a 520. Allí, se pasará a pagar unos 800 pesos mensuales por un servicio medido que equivale a unos 500 litros diarios, indicó el titular de la cooperativa. “En el barrio hay 1.200 familias y ya se anotaron unas 900” para que entre el servicio a su casa, dijo el cooperativista.