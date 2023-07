“Me hice el desmayado para que no me maten”, reveló el vecino asaltado

Aún perdura la conmoción e indignación entre los vecinos del barrio platense de Meridiano V en donde, tal como informó EL DIA en exclusiva en su edición anterior, una familia vivió una feroz entradera que de milagro, no terminó en tragedia.

De acuerdo a lo recabado por este diario, el brutal hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado en las calles 69, entre 16 y 17, y la pesadilla se desencadenó luego de que un joven de 25 años -que salió a caminar por el barrio junto a su perro-, fue interceptado por tres ladrones, que lo obligaron a entrar en su domicilio, donde utilizaron la violencia para concretar un robo millonario.

“Les robaron 15.000 dólares, otra suma en pesos (que no precisó) y un DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda”, había informado una fuente policial a este medio.

Con el pasar de las horas, y aún con muestras de dolor por los golpes que recibió, Walter Vargas, papá del joven interceptado por los delincuentes y principal víctima del asalto, se animó a brindar un crudo testimonio a los medios sobre la tortura que le tocó vivir a él junto a sus dos hijos y su esposa: “Me tocó a mí, como a muchos vecinos. No me puedo ni atar los cordones del dolor que siento”, empezó diciendo.

“Agarraron a mi hijo que estaba paseando al perro como todos los días, a las 6.20 de la mañana, lo encañonaron y le dijeron ‘sabemos donde vivís’. Después nos enteramos que venían en un auto robado de capital y lo habían dejado estacionado a pocas cuadras de nuestra vivienda”, relató el vecino.

Asimismo continuó: “Entraron rápidamente y mi señora pensó que era mi hijo con el perro que es bastante manso, pero yo ya me di cuenta arriba que algo pasaba. Tuve la posibilidad en milésimas de segundos de llamar a la policía, pero pensé ‘la plata va y viene’ y esperé a que empiecen a buscar”, detalló, y agregó: “Ahí empezaron a gritar ‘tenemos a tu hijo lo vamos a matar’, y le di todo el dinero que tenía en los dos lugares que lo tenía guardado. No estaban contentos con eso”, dijo.

”Me hice el desmayado”

En medio de lágrimas, Walter Vargas brindó más detalles del brutal episodio: “Empezaron a romper toda la casa, hasta arrancaron el aire acondicionado. Le dimos los dólares que teníamos guardados”, y agregó: “Después se quedaron una hora adentro y se comunicaban con alguien que creemos que estaba afuera”.

En ese momento el vecino platense contó que lo querían matar: “’Chicos váyanse’, les dije y les mentí que habían dos policías, y el más violento me puso una bolsa en la cabeza. Me estaba matando, ni siquiera me insultaba, me estaba ahorcando”, expresó.

“Cuando logré romperla (la bolsa), me realizó una llave con sus dos piernas y me tapó la boca con guantes. El otro en tanto me empezó a pegar, yo no podía más. Yo dije ‘acá me muero, mirando, me entrego porque no podía hacer nada y me seguían pegando’”, contó, y reveló: “Me hice el desmayado y me tiré para que no me maten. Fue donde me aflojó, aproveché a respirar, pero me ató los brazos con una cinta”, dijo aún conmocionado Walter.

Si bien por estas horas las autoridades se encuentran abocadas a la búsqueda de los implicados de este brutal robo, el damnificado expresó que a las autoridades les dijo que tenía “una sospecha” que detrás de todo esto “estaba la policía”. “Se los dije en la cara, hay policías detrás de esto”, dijo el hombre. Por último la esposa de Walter también se mostró consternada y dijo “Necesitamos que nos cuiden”.