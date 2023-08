El crimen de la niña de 11 años impactó fuerte en el tramo final de la campaña

El asesinato de Morena, una niña de 11 años ocurrida en Lanús tras ser víctima de un ataque de motochorros, atravesó la agenda electoral, modificó el tramo final de la campaña hacia las PASO del domingo próximo y llevó a la mayoría de las fuerzas nacionales a suspender sus actos de cierre previstos para ayer y hoy.

La conmoción que produjo el nuevo y gravísimo hecho de inseguridad copó la agenda pública y las principales fuerzas políticas percibieron que había un clima poco propicio para ensayar movilizaciones y discursos de campaña.

La tragedia generó la inusual coincidencia de los principales exponentes de la política, que por un momento dejaron de lado los cruces y la internas para construir un gesto hacia la ciudadanía en medio del dolor y la conmoción.

La primera decisión de dejar de lado las actividades previstas surgió desde Lanús, donde gobierna el precandidato a gobernador de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti. Justamente en ese distrito la precandidata presidencial iba a cerrar su campaña. Grindetti anunció que suspendía todas sus actividades para concentrarse en el grave hecho de inseguridad que sacudió su distrito.

Esa decisión tuvo casi inmediato efecto cascada. Axel Kicillof iba a encabezar ayer un acto en Merlo que también se desactivó. Y luego llegaron idénticos anuncios de Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Ambos tenía previsto encabezar actos de cierre hoy en La Plata.

ROBO, muerte y la política en suspenso

Morena Domínguez murió ayer luego de ser asaltada por motochorros que la atacaron para robarle sus pertenencias cuando caminaba hacia su colegio en la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús, donde hubo protesta de vecinos frente a la comisaría en reclamo de justicia.

En este marco, Kicillof suspendió el acto de cierre de campaña que iba a realizarse en Merlo, adonde asistiría también Sergio Massa, intendentes y miembros del gabinete bonaerense. El Gobierno provincial emitió un comunicado en el que señaló: “En virtud del doloroso y trágico crimen de Morena Domínguez, se decidió suspender el acto de campaña previsto en Merlo. Frente a esta tragedia, el Gobierno provincial está coordinando tareas y esfuerzos con el gobierno de Lanús”. De igual manera, el frente oficialista canceló el cierre previsto para hoy en el Teatro Argentino de La Plata “ante el doloroso crimen de Morena”. Ese acto iba a ser encabezado por Massa.

Su contrincante en la interna de UP, Juan Grabois, hizo lo propio y dio de baja su acto en el microestadio “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Buenos Aires.

De igual manera, Bullrich y Grindetti suspendieron la actividad que iba a poner fin a la campaña electoral, agendada para hoy en el microestadio de Lanús. “Debido a los tristes hechos de público conocimiento enviamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia y amigos de Morena. Hemos decidido suspender el acto de cierre en la provincia de Buenos Aires”, aseguró por Twitter Juan Pablo Arenaza, uno de los coordinadores de la campaña.

Previamente, tanto Grindetti, intendente de Lanús, como Diego Kravetz, jefe de gabinete municipal y postulante a la intendencia en ese municipio, habían anunciado que suspendían sus respectivas campañas para establecer un comité de crisis municipal.

También suspendió su acto central el otro precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, quien tenía planeado reunir a sus seguidores en el club Atenas, en La Plata, junto a su candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, y al intendente Julio Garro.

Se sumó a esta decisión, pero en la Ciudad de Buenos Aires, el senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño de JxC Martín Lousteau, quien suspendió el mensaje final y toda la actividad de campaña prevista para ayer en Parque Centenario.

También, los precandidatos de la izquierda de la lista presidencial encabezada por Gabriel Solano y Vilma Ripoll suspendieron también el “Cabildo Abierto”, que estaba previsto en Plaza de Mayo.

Pero no todo fue unanimidad en el clima de pesar que produjo el asesinato de la niña. De hecho, Bullrich, tras condenar el hecho, lanzó críticas al kirchnerismo: “Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible”.

REFORMA

“Las primeras informaciones dicen que es gente que tiene antecedentes, gente que debería estar fuera de la sociedad sigue dando vueltas. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos que cambiar el Código Penal”, afirmó Bullrich en una actividad en Córdoba.

A Bullrich no se la dejaron pasar desde el sector de Javier Milei. El líder libertario supo anudar una buena relación con la referente de los halcones del PRO, pero desde hace algunas semanas comenzó a atacarla en una particular disputa por el voto de derecha. El vocero del fuego de artillería que cayó sobre el campamento de la ex ministra de Seguridad fue Fabián Luayza, que se presenta como precandidato a diputado por la Primera Sección Electoral bonaerense. El postulante libertario hizo un posteo en sus redes sociales, donde compartió el descargo de un vecino que se mostró indignado por el crimen en una entrevista televisiva y criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio por su falta de acción. “Bullrich, Grindetti y Kravetz son la casta! Todos hacen marketing y títulos para los medios, pero ni siquiera viven en el lugar!”, sentenció.

Massa, por su parte, se refirió al caso. Después de recordar su gestión en Tigre en materia de seguridad. “Eso me da alguna autoridad para plantearlo, convencido de que lo que hicimos en Tigre con cámaras, móviles, botones de pánico, sistema satelital y de prevención en las casas tenemos que replicarlo en todas las ciudades”. Y añadió: “La mejor forma de atacar semejante problema es con prevención”.

Inseguridad al tope

Mariela Fornoni, titular de la consultora Management & Fit, comentó a AP que los dirigentes políticos cancelaron sus actividades “por un tema de respeto y las consecuencias que puede traer salir a hacer campaña en un momento como este... Nadie está como para salir ahí y que no lo maten a piedrazos en el intento”.

Según la analista, la constante suba de los precios, después la inseguridad y de cerca la corrupción se sitúan al tope de las preocupaciones a nivel nacional, mientras que en los sondeos provinciales o municipales el temor a los hechos delictivos lidera ampliamente la lista del malestar social. “Los sectores más vulnerables son los que más lo sufren”, aseguró.

El Conurbano es escenario diariamente de violentos asaltos que terminan hasta en la muerte de las personas agredidas. El clima de violencia se produce en un contexto de deterioro social por los problemas económicos y el avance del narcotráfico.

