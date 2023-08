“Robarruedas” sin freno: ahora en Tolosa

En un sector de Tolosa, los vecinos está aterrados por la inseguridad. Ahora les tocó sufrir el accionar de un grupo de “robarruedas”, que se hicieron un festín en la calle 119 entre 527 y 528.

La situación es tan grave, que ya se habrían denunciado más de 15 hechos de estas características en pocos días.

Los quemacoches y los robacables también se han mostrado muy intensos por la zona, lo que conforma un panorama desolador.

Los vecinos atribuyen esta realidad a un tema puntual: la desaparición del puesto policial de 121 y 527.

“Esto no se aguanta más. Llamás al 911 y directamente no vienen. No sé qué están esperando. En cualquier momento vamos a lamentar una tragedia”, se quejaron.