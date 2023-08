VIDEO.- Piquete en un barrio inundado de La Plata: desesperado pedido de asistencia

Un numeroso grupo de familias que se inundaron ayer durante el temporal que azotó a La Plata, realizaban hoy un piquete en 49 y 155 para pedir asistencia urgente. Según relataron, pasaron la noche en la calle porque no tienen colchones secos para dormir, entre otras necesidades.

"Estamos cortando y organizándonos con la gente, para que vengan y vean cómo nos afectó la lluvia. Es una zona muy afectada", expresó un damnificado.

El manifestante clamó que "que nos vengan a asistir porque necesitamos colchones, artículos de higiene, agua, porque es de terror lo que me pasó".

"Anoche nos quedamos acá hasta la madrugada, entre nosotros, porque no se podía ni ir a dormir ¿Cómo vas a dormir con los colchones mojados?", señaló.

"Esto nos pasó a todos. Necesitamos que verdaderamente nos vengan a dar una mano", expresó.

"Heladera, televisor, ropa, se nos mojó todo. No pudimos hacer nada. Ayer no pudimos salir a laburar, hoy tampoco. Los chicos perdieron útiles, ropa, no tienen ni para ir a la escuela. Se perdieron colchones, ropa de abrigo, chapas. Se necesitan muchas cosas", pidieron.

Mariana, sostén de familia, relató: "Tengo cuatro chicos y a las 4 de la mañana tuve que evacuar a mis hijas. El agua por encima de las rodillas. Perdí cama, ropa, documentación. Mis hijas ahora están en Berazategui con mi mamá. No nos quedó nada. Necesitamos chapas porque el techo se está por derrumbar. Faltan frazada, ropa de abrigo. No tengo ropa porque el agua se llevó todo".