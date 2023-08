El elogio de Diego Godín a Lionel Messi: "Es el mejor jugador de todos los tiempos"

Diego Godín, ex zaguero uruguayo, habló en una entrevista sobre Lionel Messi y lo definió como "el mejor de todos los tiempos", revelando que se contactó con él en 2016 para que revierta la decisión de dejar la selección argentina que había adoptado tras perder la final de la Copa América Centenario con Chile en los Estados Unidos.



“Le dije lo que me salió, que no se retirara, que por intereses míos me encantaría que no juegue más, pero que el que iba a perder era el fútbol”, contó. “Era un momento de calentura suya, pero todos queríamos verlo jugar”, recordó.



Godín, de 37 años, se retiró del fútbol en julio vistiendo la camiseta de Vélez Sarsfield, tras una extensa carrera de 20 años. Sobre su paso por Argentina, el uruguayo comentó que recibió la consulta de su compatriota Luis Suárez, quien estuvo cerca de llegar a River Plate en 2022.



“Bueno, no voy nada para Argentina”, le dijo Suárez tras la eliminación del “Millonario” frente a Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.



Justamente, sobre la posibilidad de que el goleador uruguayo arribe al Inter Miami el próximo año, Godín aseguró que “son amigos y van a hacer lo imposible para estar juntos”.



Por otro lado, el ex Atlético de Madrid reveló que su otro compañero en la selección uruguaya, Edinson Cavani, le consultó cómo era vivir en Argentina antes de ser jugador de Boca. “Le dije que estaba bien y muy contento. Fue una vida que me sorprendió para bien”, comentó.



Diego Godín disputó más de 600 partidos en su carrera, 161 de ellos para la selección de Uruguay, donde obtuvo la Copa América de 2011 y alcanzó el cuarto puesto en el Mundial 2010.