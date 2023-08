El drama de Enzo en La Plata: tiene 7 años, sufre parálisis cerebral y no puede ir a rehabilitación porque no hay micros adaptados

Enzo es un nene platense de 7 años que padece parálisis cerebral y no puede asistir al colegio o a rehabilitación, dado que las unidades de transporte público no paran o bien, no están adaptados.

La lamentable historia se conoció gracias a su madre, Sonia, quien hizo una publicación en redes sociales para dar cuenta de la triste realidad que viven a diario.

“Triste por volver a casa y porque los choferes de la línea 214 no quieren parar para llevarlo a la escuela”, comentó en la red social.

A diario, se acercan a la parada de colectivo con la silla de ruedas en la que se tiene que trasladar Enzo, con intenciones de llegar a clases o a las sesiones de rehabilitación. Sin embargo, en reiteradas ocasiones los choferes siguen de largo, ya sea por no tener unidades aptas para el traslado o porque deciden dejarlos.

En diálogo con Diario EL DIA, Sonia explicó que “los micros que pasan con rampa, no paran”. “Y los refuerzos no tienen la rampa. Mi reclamo es que el único que pasa con rampa, pare”, agregó.