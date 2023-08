Elecciones 2023.- Carolina Piparo: “El nuestro no es un voto bronca, es una apuesta a la esperanza”

Carolina Píparo es la candidata a gobernadora de Javier Milei y en las Primarias del domingo 13 fue la segunda más votada en la Provincia. Asegura que quienes apostaron por la oferta de los libertarios no lo hicieron desde la bronca sino como “una apuesta a la esperanza”, dijo que si es electa impulsará una reforma constitucional para que la Legislatura se transforme en unicameral y se mostró severa respecto de la administración de Axel Kicillof. “Es la no gestión”, disparó.

En una entrevista exclusiva con EL DIA, Píparo aseguró que La Libertad Avanza obtuvo tres puntos más en la Provincia que no logró contabilizar “por falta de fiscales o robo de boletas” y anticipó que si accede al gobierno bonaerense avanzará con la eliminación de la lista sábanas. “Esta va a ser la última vez que los bonaerenses votamos de esTa manera”, señaló.

¿Cómo definiría el voto a Milei y a usted en la Provincia? ¿Fue una expresión de bronca?

Yo lo defino al contrario, como un voto a la esperanza. Sí entiendo la bronca del que no fue a votar. Eso para mí es muestra de bronca y fueron muchos. Y justamente esa es la manera de mostrar la bronca, no yendo o yendo a romper una boleta. Ahora, buscando una persona que está dentro del sistema político no es bronca, es poner una esperanza, una boleta justamente muy distinta al resto y que contempla propuestas concretas. Javier siempre ha sido muy concreto. En esto me parece que el resto de los espacios no vio el valor que tenía, el ser auténtico, concreto y defender las ideas en las que uno cree.

¿Puede cambiar el escenario de las PASO? Muchos interpretan que quizás en octubre la gente pueda votar de otra manera.

Sí, puede cambiar, porque nos va a votar mucha más gente. Eso es lo que va a cambiar. Creo que en esta PASO se consolidó un electorado y vamos a crecer. La importancia de este espacio es que no tenemos peleas internas. Nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es el proyecto de país de Javier, sabemos cuál es el proyecto de provincia, somos realistas, somos concretos, decimos la verdad. Y en ese sentido no tenemos discrepancias. Eso es muy importante mirando a los otros dos espacios que están completamente partidos y que tienen muchísimas guerras internas. Nuestra solidez también es eso, la defensa de un proyecto común.

¿Cómo va a plantear la disputa en la Provincia, donde Kicillof sacó el 36%, usted quedó en 23% y la sumatoria Juntos por el Cambio a 3 puntos del Gobernador?

Vamos a crecer muchísimo pero sabemos que tenemos que convocar a fiscalizar. Más allá del resultado que es excelente, por lo menos hay 3 puntos de diferencia en la Provincia. Si soy gobernadora, esta es la última vez que se va a votar de esta manera. Esto no es respetar la democracia. Tenemos en esta elección un desafío muy grande que es pelear contra dos grandes ejércitos que ya nos mostraron cómo juegan. Después, la campaña no va a cambiar, porque nuestra campaña fue así, va a seguir siendo así, de cara a la gente, diciendo las propuestas concretas, lo que se puede, lo que no se puede, los tiempos. Creo que eso es importante y la gente lo ha sentido.

Habla de tres puntos. ¿Cree que hay tres puntos que no los pudieron sostener en el recuento?

Sí, es lo que nos está mostrando el escrutinio. Aparecieron boletas rotas, faltaron boletas, porque tampoco teníamos la cantidad que tiene el resto de los espacios. En muchísimos casos, en urnas donde se había denunciado que faltaban las boletas de la Libertad Avanza, mucha gente terminó votando en blanco en esa urna. La gente fue y dijo ´si no está esta lista, no voto´. Ahí obviamente hubo una deficiencia nuestra, también por falta de recursos, propias de un espacio nuevo. Pero eso va a cambiar, porque el domingo Javier ganó las elecciones y el lunes teníamos un montón de gente anotada para fiscalizar.

¿Qué lectura hace de que, por ejemplo, Milei y usted salieron segundos en Berazategui, en Florencio Varela, en La Matanza, en Moreno, distritos históricamente peronistas?

Yo creo que ese electorado y sobre todo donde Javier penetró, en sectores más vulnerables, está cansado. Entendió lo que dice Milei, que algo distinto con los mismos de siempre, es imposible. Y ya la gente lo vio, lo palpó. La gente apuesta a un futuro, a una educación distinta, apuesta al mérito, apuesta al trabajo, a todo lo que hasta ahora se discutió. La gente ya no tiene ganas de ser esclava de un sistema que somete a los argentinos y los hace depender cada vez más del Estado.

Si es electa, ¿qué piensa hacer en materia de seguridad?

Sí el crimen avanza es porque no encuentra obstáculos y esto implica que no hay una política criminal. Nosotros queremos empezar planteando una reforma del Código Procesal. Consideramos que las personas que tienen que estar encerradas, que tienen que estar presas, son las personas peligrosas. Entonces, si una persona cometió 2 ó 3 delitos, el fiscal lo debe tener en cuenta, debe explicar qué lo hace pensar que esa persona no va a seguir avanzando en el delito. Qué es lo que lo lleva a liberar. Eso termina la puerta giratoria. Y hablo de 2 ó 3 veces cuando en la Provincia o en La Plata tenemos casos de 42 reincidencias. Qué lo lleva al fiscal a pensar o al juez a pensar cuando firman esa liberación que la cuarta vez no es un disparo, que la cuarta no es un golpe como el de Morena en Lanús. Además, hace falta respaldar a la policía, pero respaldarla en serio. Respaldarla con herramientas, con capacitación, separando a los que hacen mal el trabajo, a los que son parte del problema, que son la minoría. Hay mucha policía con mucho oficio y con muchas ganas de salir, pero no tiene respaldo, no tiene herramientas, no tiene capacitación. No tiene una remuneración digna. Los recursos se tienen que destinar principalmente a que estén bien la policía, los enfermeros, los médicos y los docentes.

¿Qué piensa hacer con el IOMA?

No tienen por qué ser la obra social obligatoria para los empleados públicos. Si son tan buenas sus prestaciones, la gente la va a elegir.