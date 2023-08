"Ayudanos a traer a Clarita", la campaña para repatriar el cuerpo de la platense asesinada en Kosovo

La mamá y el papá de María Clara Urdangaray, la platense de 27 años que a principio de este mes murió al caer de un balcón en la ciudad de Pristina en Kosovo -hecho investigado como posible asesinato y que tiene como sospechoso a quien era pareja de la joven, un hombre de 31 años de nacionalidad Suiza-, dieron inicio a una colecta para repatriar el cuerpo de su hija y poder despedirla y hacer el duelo correspondiente.

La madre de María Clara, Magdalena Delmonte, compartió una publicación en Facebook en la que apeló a la solidaridad de la comunidad. "Ayúdanos a difundir y así poder traer los restos mortales de nuestra amada hija. Somos Facundo y Magdalena, padres de María Clara Urdangaray", se presenta.

La mujer explicó que "esta cuenta fue bien lograda gracias al compromiso de los gerentes del Banco Nación, casa matriz de Bs As y el gerente de la sucursal de Tolosa". En este sentido, expresó sus "gracias infinitas por la ayuda".

"Por otro lado quiero transmitirles que la cuenta está habilitada, tanto para donaciones de moneda nacional y extranjera. En la imagen están todos los datos necesarios para que puedan seguir colaborando con la repatriación", dijo. Por último, comentó a la comunidad:

"Gracias por tanto cariño y solidaridad", manifestó la progenitora, al tiempo que compartió los datos para que los interesados puedan colaborar con la campaña para traer el cuerpo de María Clara.

El terrible hecho ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada del martes 1 de agosto en un hotel de Kosovo Polje, una localidad ubicada en el sudoeste de Pristina.

La investigación determinó que la joven murió tras caer desde un balcón del sexto piso. Tras enterarse de la triste noticia, Magdalena reveló que María Clara le había comentado que el hombre con el que estaba de novia era muy celoso y le relató un episodio ocurrido días antes: "En un momento ella fue a hacer compras a un supermercado y tardó un poco de más y cuando volvió hubo una discusión con tonos elevados".

"Suiza es un país muy ordenado y los vecinos están muy atentos a esas cosas, siempre están marcando, y una vecina les pidió que hicieran silencio. Ella me dijo que no había pasado a mayores, que siempre terminaba en discusiones, aunque no pasaba siempre pero él era una persona muy celosa y le pedí mil veces que si no se sentía segura que volviera a Barcelona. La última vez me dijo 'te extraño' y le dije te mando el pasaje...", añadió la mamá a pocos días de lo sucedido.

Magdalena agregó que "hablaba todos los días" con su hija, quien le había "comentado que estaba muy bien, que estaba muy feliz" y que "deseaba profundamente que fuera para allá".

"En este tiempo estuve trabajando mucho para costearme el pasaje, para poder verla, pero no llegué", sostuvo con lágrimas en los ojos.

En tanto, Facundo, el padre de la chica fallecida, se refirió a que el acusado declaró que "él estaba dormido y que escuchó los gritos" tratando de hacer pasar como que su hija "se suicidó".