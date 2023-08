"Mesa judicial": declaran la inexistencia del delito y la nulidad de la primera sentencia

En fallo dividido, la Sala II de la Cámara Federal Porteña anuló la totalidad de los procesamientos que habían sido dictados en la causa llamada "mesa judicial", en la que están imputados el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el intendente de La Plata Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura durante la gestión de María Eugenia Vidal, Roberto Gigante, entre otros ex funcionarios, legisladores y empresarios.

Para la Justicia Federal no hubo delito en aquella reunión cuyas imágenes luego trascenderían y por eso dictó la nulidad de la sentencia que se había dado en primera instancia a todos los miembros de la reunión mantenida en el Banco Provincia y que habían intentado ser involucrados en el armado de la causa del ex titular de la UOCRA Seccional La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, y ordenó profundizar la investigación para luego dictar un nuevo pronunciamiento.

La decisión del Tribunal de Apelaciones se conoce luego que en junio pasado realizara una audiencia en la cual las querellas reclamaron confirmar el procesamiento de Marcelo Villegas y otros seis ex funcionarios provinciales.

Se trata de la investigación por una reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la cual se denunció la presunta trama de un "plan" para encarcelar en 2017 al "Pata" Medina.

El Tribunal resolvió ahora declarar la nulidad de todos los procesamientos ante lo que calificó como una "endeble investigación" con "falencias" y que deberá "enderezar" el juzgado a cargo de la investigación para luego dictar "un nuevo pronunciamiento donde se realice un análisis integral de la prueba existente con aquella que se indicó resta efectuarse", según la resolución en la que además se declaró la nulidad de los procesamientos de los acusados por el delito de " ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial"

En su voto mayoritario los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvieron que hay "una serie de interrogantes a los que se debe responder y que básicamente consisten en determinar de qué modo pudo inferirse la existencia de una maniobra cuyos alcances no habrían sido comprendidos por una gran parte de los asistentes a esa congregación".

"Nos arroja, una vez más, ante una asignación arbitraria de responsabilidades y participaciones que carecen de fundamento lógico", interpretaron sobre ese encuentro del que también intervinieron empresarios.

Para los jueces, "se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no sólo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso"

En minoría, el camarista Eduardo Farah votó por confirmar los procesamientos de Villegas, Diego Dalmau Pereyra, Adrián Grassi, Garro, Juan Allan, Juan De Stéfano y Dario Biorci por los delitos de ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público por omisión de denunciar en la forma debida.

Farah también votó en minoría por confirmar la falta de mérito para procesar o sobreseer a otros imputados, Roberto Gigante, Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky.

Los procesamientos habían sido resueltos por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, pero la causa quedó luego radicada en los tribunales federales de Retiro, a cargo del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi.