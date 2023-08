Estudiantes vs Corinthians.- Pasar el Rubicón: el Pincha va por la semifinal de la Copa Sudamericana y estas son las formaciones, hora y TV

Se acabaron las palabras y las especulaciones. Llegó la hora de la verdad para Estudiantes que esta noche recibirá a Corinthians de Brasil con la obligación de revertir la derrota por 1 a 0 sufrida en la ida, en un encuentro válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Está en juego el pase a las semifinales de esta competencia, la que desvela al plantel, hinchas, cuerpo técnico y dirigentes. Es “El” partido del año para el Pincha.

El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y el chileno Juan Lara como responsable del VAR. La transmisión será de la señal de cable ESPN, una buena noticia teniendo en cuenta las dificultades que experimentan los hinchas que no pueden asistir cuando el juego va por otra señal.

Para este partido desde hace un día ya no quedan localidades. Se fueron agotando plateas, palcos, populares y todos los sectores que salieron a la venta, Quien no es socio ni tuvo la chance de poder comprar. Se espera, de esta manera, un marco espectacular de copa internacional con más de 32 mil personas presentes, un recibimiento a pura pirotecnia y bengalas al plantel cuando arribe al estadio.

En el choque de ida, jugado el martes pasado en el estadio Neo Química Arena de San Pablo, el conjunto brasileño se impuso por 1 a 0 con el tanto del defensor Gil a los 17 minutos de la primera etapa.

Estudiantes vs Corinthians: a todo o nada

De esta manera el equipo conducido por el entrenador Eduardo Domínguez está obligado al menos a ganar por un gol de diferencia para mantener las chances de llegar a la definición por penales, mientras que si llegara a imponerse por dos o más goles clasificará automáticamente a la siguiente fase, donde Fortaleza dio un paso fundamental al ganar 3-1 de visitante al América de Minas Gerais.

Estudiantes viene de perder por 3 a 1 ante Unión de Santa Fe por la segunda fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, torneo en el que no suma unidades por la derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en la primera fecha. Para ese partido el DT guardó a todos sus titulares excepto a Mariano Andújar. Incluso hasta alguno suplentes también se perdieron la acción porque quiere que sus futbolistas lleguen para dar el 120 por ciento.

La gran duda es la presencia de Guido Carrillo: si arranca como titular o es suplente

Con miras al partido copero de esta noche, el Barba Domínguez perderá al defensor Leonardo Godoy por una lesión en la rodilla derecha (esguince grado 1 en el ligamento lateral interno) y en su reemplazo entrará Gastón Benedetti, que no pudo jugar en Brasil por haber llegado a las tres tarjetas amarillas.

Mientras que en la zona del mediocampo la duda de Domínguez pasa por saber si mantendrá a Fernando Zuqui o si en su lugar entrará Guido Carrillo o Mauro Méndez para acompañar a Mauro Boselli en la delantera. Todo indica que pese a que el sistema que mejor le sienta es con un solo punta, la necesidad de llegar a un gol podría hacerle cambiar de planes al entrenador.

Pero Carrillo no está del todo bien luego de dos desgarros. Lo cuidó y lo guardó para este partido. Lo viene trabajando de manera especial. Lo que no se sabe es si está para empezar el partido o ser una alternativa para el segundo tiempo. Jugar va a jugar, de eso no quedan dudas.

El recuerdo de Sabella en un partido especial

Para Estudiantes es un partido más que especial. Alejandro Sabella decía “pasar el rubicón”, porque es la instancia que define a los equipos que irán por cosas importantes. El año pasado un polémico fallo arbitral lo privó de meterse en semifinales de la Copa Libertadores. Ahora el plantel irá por la revancha en esta otra competencia.

Corinthians, por su parte, viene de empatar 1 a 1 ante Goias por la 21era. jornada del Brasileirao, torneo en el que se ubica en el 13er. lugar con 25 unidades, a 26 del líder Botafogo y afuera de los puestos clasificatorios a las próximos copas internacionales y más cerca de la línea del descenso. Pero tiene un plantel de sobra para mejorar en el ámbito local y pelear por seguir en carrera en la Sudamericana.

Para visitar al Pincha, el entrenador Vanderlei Luxemburgo repetirá el mismo equipo que paró en la ida, con la presencia del exfutbolista de Racing Matias Rojas, por lo que el mediocampista argentino Fausto Vera comenzará en el banco de suplentes. Además no jugará uno de los centrales, Murilo, que fue transferido al Nottingham Forrest.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre América (1) y Fortaleza (3), ambos de Brasil y quienes se enfrentarán mañana. La expectativa es enorme y la ansiedad también. Hay muchas cosas en juego para ambos equipos. El que pase quedará bien fortalecido para lo que continúe.