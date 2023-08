Karina Jelinek vendió el anillo que le dio Fariña: la cifra millonaria que recibió

Karina Jelinek decidió vender una de las últimas piezas que le quedaron de su breve matrimonio con Leonardo Fariña. Se trata de un lujoso anillo que fue tasado por expertos en joyas, en un reality de Canal Nueve.

Karina Olga participó del ciclo “El valor de tus sueños” para deshacerse del anillo de compromiso. El programa pertenece a enero pasado, tras su regreso del viaje por Europa, por lo que el valor indicado en ese momento en dólares es aún mayor en la actualidad.

“Tengo este anillo que tiene una historia muy particular, que hoy lo voy a soltar”, aseguró la modelo. Luego mencionó que le quedó “de recuerdo” y que la primera joya “era un diamante solitario, que me lo robó mi mejor amigo. Me lo tenía que guardar, desapareció y me lo sacó”.

“El único que me quedó es este, por ende no tengo buenos recuerdos de este anillo, así que antes de perderlo y que me lo roben, prefiero tasarlo”, agregó.

Se trata de un anillo de Tiffany, con piedras brillantes, un diamante en bruto. “Las piedras la verdad que tienen un color increíble, cero defecto, engarce doble, y el extra que es el platino marca Tiffany”, explicaron los tasadores.

El valor de la joya

El anillo en cuestión será para cumplir su sueño, enfatizó Jelinek. Hace tiempo tiene el deseo de ser madre y el dinero que le robó su mejor amigo estaba destinado al plan que tuvo que suspender.

“Quiero irme ya, con las valijas, a cumplir mi sueño”, declaró en el ciclo de Canal Nueve la modelo. Así, los expertos en joyas estimaron que tiene un valor de 18.421 dólares. En enero, el precio en pesos rondaba los siete millones. Si se considera ese valor al dólar blue actual, asciende a $13.631.540.