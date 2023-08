Hoy

Música

Hugo Fattoruso.- Hoy a las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

The Mode.- Hoy a las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, la banda tributo presenta su show “The Best of Depeche Mode”.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Silvina Gilardi y Laura Bianchi.- Hoy a las 21.30 en Malvinas Resto Bar, 50 entre 19 y 20, show con música de los 80, con Marce Arias, Olguita Serra y Alejandra Luna como invitados.

Dúo Aguirre/Rodríguez.- Hoy a las 21.30 en Casa Makandal, diagonal 73 N° 2134 entre 46 y 47, presenta su espectáculo “Del buen ayre”.

Sexteto de Cuerdas La Plata.- Hoy a las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, se presenta la agrupación que conforman Nicolás Favero y Marcos Favero (violines), Ricardo Bugallo y Diana Gasparini (violas) y Siro Bellisomi y Verónica Almerares (violoncellos).

Celebración Piazzolla.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, la asociación Lumen Artis presenta un concierto único con la actuación del Quinteto Revolucionario, agrupación oficial de la Fundación Astor Piazzolla, ganador del Grammy Latino 2019, integrado por Esteban Falabella (guitarra), Cristian Zárate (piano), Joaquín Benítez Kitegroski (bandoneón), Sebastián Prusak (violín), Sergio Rivas (contrabajo).

Ciclo Ritual de Samba.- Hoy a las 21 en La Caipo.

La Valvular.- Hoy a las 20 en el Estadio Atenas, 13 entre 58 y 59, junto a Caras Extrañas.

Cine

Fragmentada.- Hoy a las 18.30 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Facundo Escudero Salinas.

Fobia.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Sofía Gala Castiglione y César González, en el marco del Ciclo MAP. Entrada gratis.

Teatro

El despojamiento.- Hoy a las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dirección y puesta en escena de Paula Boero. Entradas por Alternativa Teatral.

Amores propios.- Hoy a las 21 en Escenario 40, entre 18 y 19, de Máximo Calabrese y Marcos Spanevello. Estreno.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de varieté y transformismo.

Eliot, la atormentada búsqueda del gesto adecuado.- Hoy a las 21 en El Obrero, 13 y 71. Eliot armó un refugio para sumergirse en la búsqueda del sentido de su existencia. Abrumado por sus fantasmas, la frustración y el fracaso. Sentir, pensar y ficcionar parece ser la única salida.

Desventuras de la vida cotidiana.- Hoy a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con idea y dirección de César Palumbo.

Gangster.- Hoy a las 20 en Multiespacio Maga, Camino Centenario entre 48 y 49, Villa Elisa, de Daniel Dalmaroni, a cargo de La Barraca Teatro.

Con las manos atadas.- Hoy a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro.

Papanatas.- Hoy a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, una obra de Emiliano Dionisi, adaptada por Belén Spléndido, Nahuel Lopez y Germán Casella.

Delirados.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, desde 9 de Julio llega esta comedia dirigida por María Belén Bianco.

Ir sobre tierra.- Hoy a las 21 en la sala Tacec, 53 entre 9 y 10, unipersonal burlesco creado por Los hermanos Guerra, de San Miguel, con dirección de Gastón Guerra.

Infantiles

Una de piratas.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

Amalia y la vida de las cosas.- Hoy a las 16 en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Gratis: se retiran una hora antes.

EXPOSICIONES

El color. Punto de Encuentro.- Hoy a las 19 en la salas A y B del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la muestra integrada por obras de Roxana Mayeyoshimoto y Silvia Crespo Copello.

Travesía Artística: Viaje a los Sueños del Tiempo.- Hoy a las 19 en la sala C del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.

Mañana

MÚSICA

Ciclo Azulunala.- Mañana a las 19 en el Centro Cultural Azulunala, 69 Nº 864. Entrada libre y gratuita.

Dúo Medera Pérez.- Mañana a las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 Nº 879, entre 12 y 13. Entrada libre y gratuita.

CURSOS

Tarde de Tango y folclore.- Mañana en la Vieja Estación, Sidoti y Alberdi. Canto: de 16 a 18 con el acompañamiento de Juan Páez en guitarra. Clases y práctica de Tango, a cargo de Mario Orellana de 18 a 20.

CINE

Fragmentada.- Mañana a las 18.30 en el Cine Select , 50 entre 6 y 7, de Facundo Escudero Salinas.

The Master.- Mañana a las 20.30 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Paul Thomas Anderson.

Ricardo Vilca: Quebrada, música y silencio.- Mañana a las 18 en el Cine EcoSelect, 19 y 51, de Javier García.

Carne trémula.- Mañana a las 20 en el EcoSelect, 19 y 51, de Almodovar.

TEATRO

Desván.- Mañana a las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Patricia Suárez. Dirección: César Palumbo.

INFANTILES

Aladín y el genio de la lámpara.- Mañana a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer, en una sala 360º.

Hansel y Gretel, en busca del pozo de los sueños: función distendida.- Mañana a las 16 en el Teatro La Lechuza, 58 casi esquina 10, a cargo de Doble Faz, bajo la dirección de Carla Pontini Vázquez.

Amalia y la vida de las cosas.- Mañana a las 16 en la Comedia de la Provincia, 12 entre 62 y 63. Gratis: se retiran una hora antes.

LITERARIAS

Mateada con versos.- Mañana a las 15 en el Rotary Club La Plata Norte, 118 N° 270, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su encuentro.