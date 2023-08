Lo dieron por muerto pero Perales lo desmintió: “estoy vivo”

El compositor y cantante español José Luis Perales, retirado de la música desde abril del año pasado cuando dejó los escenarios con una larga gira denominada “Baladas para una despedida”, volvió a ser noticia ayer cuando una información sin fuente lo dio por fallecido.

“Les hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea anunció que me he muerto pero la verdad es que estoy más vivo y más feliz que nunca. Agradezco a los que intentaron saber si era verdad esta cosa”, dijo a través de un video el autor de 78 años, y dueño de célebres piezas como “El velero”, “Y cómo es él”, “Te quiero” y “Ella y él”.