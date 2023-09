VIDEO: El chico con síndrome de Moebius que emocionó a todos en "Go Talent Argentina"

Un joven de 22 años con síndrome de Moebius se presentó en Got Talent Argentina y emocionó a todo el jurado de la competencia con su historia y su baile.

Matías Villalba, que interpretó Hentai, de Rosalía, contó que nunca bajó los brazos pese a que debió afrontar “muchos obstáculos” y que, por momentos, no contó con el apoyo de su familia para hacer lo que más le gusta.

“Me gustó siempre bailar desde chico pero tuve muchos obstáculos que afrontar. Recién hace cuatro años pude dedicarme a esto que es lo que realmente siempre soñé”, expresó frente a Abel Pintos, La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul.

“(El síndrome de Moebius) afecta a dos nervios craneales y tengo la mitad de la cara con parálisis. Estar acá bailando es un gran logro y quiero compartirlo. Bailar es transmitir algo, es mucho trabajo”, contó.

Dicho esto, el joven de Avellaneda se preparó y bailó la coreografía que había preparado. Al terminar, no pudo contener la emoción y lloró por lo hecho en el escenario.

“Para mí es un sueño estar acá y compartirles lo que más me gusta. Sé que hay mucho para trabajar pero estoy contento y los admiro a los cuatro”, se sinceró.

La devolución del jurado

El primero en dar la devolución del jurado, que se mostró conmovido por la historia de Matías, fue Abel Pintos, quien dijo: “Yo aprecio mucho el silencio. Me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada. Y nos dejaste a todos en silencio, es decir que nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos”.

A su vez, Flor Peña señaló: “Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando, tan hermoso y conectado que ni siquiera importa la técnica y lo que tengas por aprender. Este es el arte que más vale y te agradezco mucho”.

Por otro lado, Emir Abdul le preguntó al joven si recibía el apoyo suficiente para bailar. “Al principio fue un 'no' pero luego mis padres vieron que era lo que me gustaba y hoy su apoyo es importante”, respondió el joven y generó la emoción del bailarín jurado.