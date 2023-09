La muerte de Silvina Luna provocó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. La noticia circuló cerca del mediodía y según contó el periodista de "LAM", Ángel De Brito, su hermano Ezequiel Luna junto a su familia, tomaron la fuerte decisión de quitarle el respirador, ya que no veían una mejoría en su salud.

Lo cierto es que el propio De Brito contó detalles de las horas previas a una determinación que tuvo un final triste: “Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando, porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”.

“Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, agregó el conductor.

A su vez, aseguró que "al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida y de un milagro, también”, en referencia a que su hermano lo tuvo que pensar varias veces en medio de tanto dolor.

Por último, manifestó: "Ayer (por el miércoles) cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir”.