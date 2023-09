Se supo: Yeyo De Gregorio confesó todo sobre la historia no contada de su escena con un mono en 'Floricienta': "Se pudrió todo"

Recordemos que, Stéfano De Gregorio tenía apenas 6 años cuando comenzó su carrera artística junto a Cris Morena. Por ese entonces, hizo su debut en Chiquititas, luego actuó en Rincón de Luz, Floricienta, Super Torpe y otras ficciones que lo posicionaron como uno de los actores infantiles más requeridos del país. Asimismo, el actor expandió sus horizontes y por estos días, además de participar en el Bailando 2023, integra el grupo de streaming Biri Biri, de República Z. Justamente, donde recientemente reveló la historia desconocida de sus escenas con un mono en la tira que protagonizó Florencia Bertotti.

Así, una de las escenas de la icónica novela infantil estaba preparada para que el personaje de Gregorio interactuara con un mono, por lo que la producción llevó al animal días antes para que empezara a tener contacto con el actor. Situación que, según contó Yeyo, se dio con éxito: "Nos llevábamos bárbaro con el mono. Como interactuaba con Tomás, el personaje que hacía en Floricienta, lo trajeron unos días antes para que el mono me conozca, para que esté en el camarín conmigo y el dueño. El dueño me hacía darle comida...". Así comenzó contando el actor el mencionado proceso de convivencia.

Y detalló: "Primero me lo trajeron al camarín. Re copado el mono. Yo jugaba a la play y me lo ponían al lado. Me tocaba los botones. Me llevaba bárbaro con el mono, entraba al estudio con el mono en mi hombro. Éramos súper amigos, pero, llega el momento de la escena, arranca la escena, listo hacemos el ensayo, sale bárbaro, piden que pongan al mono. Dicen 'vamos a grabar, dale Stefano cuando quieras. Acción', y me muerde el dedo de una", relató Yeyo De Gregorio sobre su inesperado incidente en el set. Y al toque, remarcó: "No sabés, todo el dedo sangrándome, vienen y me arrancan al mono. Me quería morir, el mordiscón que me pegó". Tras ser consultado por Sebastian Manzoni, uno de los panelistas, sobre qué pasó con el animal, Yeyo respondió: "No, lo sacaron al mono e hicieron un plano insert de él, pero no me lo volvieron a poner, porque si me volvía a morder se pudría todo".

Finalmente, Yeyo De Gregorio contó cómo fue trabajar en 'Floricienta, ya que tras el regreso de Floricienta a la pantalla de Telefe, Stefano De Gregorio recordó cómo fue haber actuado en esta historia, en donde interpretó a Tomás Fritzenwalden: “Floricienta fue un proyecto hermoso, que vio toda la familia. Son otros tiempos y pasaron 15 años pero al menos para mí, fue el proyecto que más me gustó hacer y que más muero por volver a hacer”, concluyó.