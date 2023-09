L-Gante reveló los detalles de sus casi 100 días detenido: "Nunca me bajoneé"

A casi una semana de haber recuperado su libertad, Elian Ángel Valenzuela -más conocido como L-Gante- contó los detalles de su estadía en prisión, que se prolongó por casi 100 días. El cantante habló sobre cómo fue su detención, el trato con los internos y los policías.

En una entrevista que le brindó al programa Crossover, rememoró: "Un día llego a mi casa después de un show, me acuesto a dormir y me despierta mi amigo para decirme que le levante a comer, que habían hecho guiso”. En ese momento, agregó que había pedido unos minutos para "despabilarse" y se despertó cuando la policía lo despertó.

"Eran como 20 policías. Cuando veo, uno tenía en una mano, un teléfono y en la otra, una pistola", siguió L-Gante. "Esperá, dejame tranquilo un momento. Me visto y después hacemos todo lo que tenga que hacer", les pidió a los efectivos que habían llegado a su vivienda para detenerlo. "Yo estaba durmiendo con dos femeninas y había un par de amigos en la planta baja de la casa. Pasaron casi 100 días y volví a ver a todos”, cerró en su relato.

Luego de haber llegado al lugar donde permaneció detenido, recordó que fue "revisado para ver que no tenía ningún tipo de herida". Además, contó que en ese momento había empezado a escuchar los gritos de quienes iban a ser sus compañeros: "L-Gante, sabemos que estás acá".

"Estaba tranquilo, todos me hablaban bien. Estaba solo, me tenía que conseguir las cosas porque llegué y no tenía nada. Ni colchón. Con lo puesto. Menos mal que les dije que me vestía, sino iba en short", explicó. También, agregó: "Ahí habré pasado dos días medio precario. Después, me alcanzaron colchón, almohadas, frazadas. Me prestaron las cosas los detenidos que están ahí". Lejos de olvidarse, los recordó al aire: "Les mando saludos a todos: celda 1, 2 y 3, les deseo lo mejor, que se reformen en la sociedad".

Sobre su estadía, el referente de la Cumbia 420, aseguró: "Entiendo que lo hacen para hacerte sentir bien, pero tampoco para impresionarte ahí adentro. Me lo tomé bastante tranquilo, nunca me bajoneé”. El "peor error" en su estadía fue la entrega de un fibrón, con el que "escrachó" con dibujos y graffitis la celda que se encontraba limpia.

Tres días a la semana, el cantante podía salir a ver la luz del sol durante una media hora o unos 40 minutos. "Ahí podía ver a los otros detenidos. Estaba tranquilo, tomaba mate". "Todos me decían que no lo podían creer, que me habían querido ir a ver, otro me dijo que había ido a mi casa y me había esperado cuatro horas un día y yo nunca salí. Yo ni estaba en mi casa ese día", explicó.

Acerca del trato de la policía en su estadía y la del resto de los internos, explicó: "No toda la gente está con una condena, o ya declarada culpable ahí. Tampoco tienen el derecho de tratarte mal. Estamos en proceso, todavía ninguno es culpable".

"La policía me trataba bien, tampoco te confían un buen trato porque no tienen que tener ese trato, pero también les dejé en claro que no se zarpen conmigo, en los momentos que me querían aplacar. ‘No se zarpen conmigo que estamos de onda acá'”, contó.