"Esta derrota nos duele a todos", aseguró Almirón tras el partido ante Defensa y Justicia

El "Xeneize" volvió a perder. El entrenador Jorge Almirón, manifestó su disconformidad por la derrota de Boca por 1 a 0 ante Defensa y Justicia en condición de visitante y resaltó que la caída "nos duele a todos porque somos un equipo grande".



"Duele mucho la derrota porque veníamos con intenciones de ganar. Hablaré con los muchachos para corregir algunas cosas que son trabajables" apuntó el técnico en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Tomaghello de Florencio Varela, tras finalizar el partido por la cuarta fecha de la Copa de la LPF.



"Yo pienso en hoy, no en Palmeiras. El equipo tiene intención de jugar, en el primer tiempo creamos situaciones de gol. No me puedo volver loco por un mal resultado, no puedo decir que el equipo no intenta o no juega bien, debemos ser concretos. Las (chances) que tenemos, hay que meterlas" sentenció.



Después, el DT evaluó, de manera muy particular, las situaciones que les creó el "Halcón" de Florencio Varela, especialmente en los 25 minutos finales del primer período.