“Cortamos la racha, ahora hay que hacer valer el punto”

Si bien Estudiantes sigue en el fondo de la tabla de la Zona B de la Copa de la Liga junto a Lanús, el Pincha logró cortar una racha muy incómoda el viernes pasado en Victoria, donde empató con Tigre 1 a 1 para así sumar su primera unidad en cuanto encuentros.

Sin embargo, para que ese punto realmente valga, los dirigidos por Eduardo Domínguez deberán vencer el miércoles a San Lorenzo en UNO. Lo saben los protagonistas y muy especialmente Federico Fernández, uno de los referentes y quien sigue dando pasos hacia adelante para su reinserción en el fútbol argentino tras años en Europa.

Ante esto, el central valoró lo hecho ante el Matador, pero con la premisa de ratificarlo en el encuentro ante los de Insúa.

“Cortar con la racha que traíamos es bueno. Fuimos a Tigre con la ilusión de poder hacer un mejor partido en líneas generales, poder ser más contundentes, tener mejor manejo del partido. Corrimos demasiado. La toma de decisiones por ahí no fue la mejor. Pero estamos juntos y hay cosas positivas para rescatar”, comenzó en su visión. “Me dio la sensación de que tenemos un poco más que esto, los chicos lo fueron mostrando los meses anteriores. Estamos en la búsqueda de volver a eso”, confío el mundialista en Brasil 2014.

En cuanto a su reacondicionamiento al fútbol argentino, destacó la importancia de los minutos en cancha.

“Estoy bien, contento de estar de vuelta. Creo que era el momento justo. Yo me sentía físicamente muy bien para afrontar este reto del fútbol argentino con muchos chicos. Sabía lo que me podía encontrar. En eso estaba tranquilo, en que podía rendir. Obviamente la suma de partidos y minutos ayuda a la confianza y a poder estar bien”, sostuvo. “Han salido partidos buenos. La búsqueda del otro día era lograr una estabilidad defensiva que por ahí nos estaba costando. Con la línea de cinco, Eduardo quería que estuviéramos más estables principalmente cuando nos atacaban y que no nos sorprendan. Salió bien. Obviamente que hay cosas para mejorar también al momento en que tenemos la pelota. Pero estamos en buen camino”, confió.

Por último se refirió al encuentro con San Lorenzo, a quien deben vencer sí o sí.

“Sin dudas hay que ganar. El otro día cortamos la racha. Ahora tenemos la posibilidad, de local, de ganar y hacer el punto algo más valioso. Y meternos donde queremos estar. Hay poco tiempo de recuperación, pero hay que ir con todo los que estemos listos para afrontar el partido”, concluyó.