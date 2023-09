Billetes de 2.000 pesos: qué hacer si un cajero automático no los acepta

Siguen las quejas en La Plata por los billetes de $2.000. Es que aún persisten los problemas en algunos cajeros automáticos porque no los aceptan para realizar depósitos.

Desde hace cuatro meses el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en circulación este papel de curso legal con la imagen del Instituto Malbrán, de la doctora Cecilia Grierson y el doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país, y en julio sacó a la calle el nuevo billete de 1000 pesos con la imagen de José de San Martín.

Pero lo cierto es que si bien su alcance masivo llevó unas semanas, a esta altura cualquier persona puede extraer de los cajeros automáticos estos dos billetes pero no todas estas máquinas bancarias los reciben cuando se quiere realizar un depósito. Tal como se informó, varios lectores han trasmitido su fastidio ante la imposibilidad de realizar depósitos en efectivo con estos dos nuevos billetes en cajeros automáticos.

Qué hacer si el cajero no acepta el billete de $2.000

Los expertos explicaron que por su reciente incorporación al mercado local, no todos los cajeros automáticos aceptan el billete de $2.000 al realizar un depósito. Es más, sostienen que son pocas las máquinas que otorgan este billete cuando se lleva a cabo una extracción ya que hasta ahora no circula en cantidad.

El motivo de esta problemática, indican los especialistas en entidades financieras, radica en que no todas las sucursales de cada banco han configurado los cajeros automáticos para reconozcan estos nuevos ejemplares. Más allá de que es un procedimiento sencillo, es fundamental para que las maquinarias puedan recibir y ofrecer este tipo de papel moneda.

Pese a ello, hay que tener en cuenta que si un cajero no acepta este billete se puede solicitar un cambio a través de ventanilla para reemplazarlos, aunque se espera que en los próximos días este proceso esté hecho en cada sucursal.

Quejas en La Plata

“Se supone que estas máquinas están para facilitar y agilizar este tipo de trámites que por caja sólo se pueden hacer en horario bancario y llevan mucho más tiempo de espera. No puedo creer que aún haya cajeros donde no se reconocen los nuevos billetes”, dijo un cliente del HSBC, al salir del banco de diagonal 80 entre 49 y 50.

Algo similar comentó una lectora que le sucedió en un cajero céntrico del banco ICBC de 8 y 51: “Entiendo que con las billeteras virtuales y aplicaciones de homebanking ya casi nadie haga depósitos de efectivo, pero es un servicio que aún utilizo y me encuentro con que no reconoce los billetes de mil o 2 mil pesos. Al final tengo que hacer la fila para la caja o cambiar los billetes y pierdo tiempo”, relató la mujer. Y al parecer este no es un problema que suceda sólo en bancos privados. También se recibieron reclamos por el mismo problema de algunos cajeros del Banco Nación, por ejemplo de 21 y 42.

Consultados por este medio, fuentes del BCRA expresaron que "los cajeros funcionan mayoritariamente bien (con ambos billetes). Puede haber alguna entidad que tenga algún problema puntual, pero los cajeros leen perfectamente el billete”.

En tanto, desde el BCRA subrayaron que esta falla de los cajeros automáticos puede tomarse como un incumplimiento de las normativas vigentes, por lo que los clientes están en su derechos de realizar un reclamo en la entidad que ofrece el cajero así como una denuncia ante los organismos de derechos del consumidor.