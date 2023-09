"Tengo en claro lo que siento por Javier": Fátima Florez le respondió a su ex sobre la relación con Milei

Por estos días, el productor y expareja de la imitadora había dado a entender que su vínculo con el candidato a presidente era parte “de la campaña”: “Creo que forma más parte de la campaña de él que algo conmigo”, expresó días atrás Norberto Marcos, exmarido de Fátima Florez, acerca de la relación entre la comediante y Javier Milei. Así, las palabras de Marcos no quedaron en el aire y Florez no tardó en responder: Yo creo que los que me conocen ya saben que toda mi vida trabajé, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que amo si lo hice siempre?”, comenzó diciendo respecto a los rumores que indicaban que la comediante dejará a un costado su carrera profesional en caso de convertirse en la Primera Dama de la Argentina.

“Me encanta que me vieron que esta semana estuve de gira, la semana que viene también y la otra también lo estaré. Es lo que hice toda mi vida, así que es lógico que siga haciendo lo que hice durante toda mi vida. Siempre es el momento, se trata de vivir el momento y ahora estoy disfrutando de esta gira”, remarcó.

Asimismo, confesó: “Yo estoy feliz, te juro, con el amor que recibí hoy. Estoy viviendo un momento muy lindo”, dijo para sintetizar“, al tiempo que comentó sobre los dichos de su ex marido: "Está todo bien. No tengo idea de nada. Yo tengo en claro lo que siento por Javier y miro a los ojos y estoy feliz de este momento, gracias”, dijo Fátima queriendo cerrar cualquier tipo de polémica.

Finalmente, vale recordar que, Norberto Marcos había hablado, hace unos días, del romance de Fátima y Milei “Trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí, no la conozco”, dijo respecto a si estaba al tanto de las imágenes que se viralizaron de su expareja y el político libertario. “No creo que ser primera dama sea el desvelo de Fátima. Ella es artista”, consideró.