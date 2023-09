"El Volador", barra del Lobo, apuntó contra Iván Tobar tras el ataque a la salida del partido de Gimnasia

"Cuando hago un video en vivo, lo hago por algo en serio", comenzó el Volador en una transmisión en vivo a través de su cuenta en la red social Facebook. "Vamos a hablar del tema cancha y del tema Uocra. Hay muchos pibes que trabajan ahí, en la cual el referente es Iván Tobar", enunció Camilleri. El pasado miércoles, a la salida de la cancha de Gimnasia, un nieto del "Pata" Medina fue apuñalado y debió ser atendido de urgencia en el Hospital San Martín.

La víctima, Uriel Kevin Parrado de 26 años, había dejado estacionado en la zona de las calles 1 y 58. Los voceros mencionaron que, al llegar al lugar, encontró que su rodado lucía evidentes daños en su carrocería y, antes de que pudiera reaccionar, se vio rodeado por un grupo de personas, a la que identificó como “de la otra facción de la UOCRA”, aunque no aportó nombres.

"Nosotros no pertenecemos a Tobar ni a Medina. Obvio que me pongo contento cuando le dan trabajo a los pibes, pero no cuando los usan por un puesto para hacer cosas malas. Lo que pasó anoche viene de la mano de la Uocra", explicó "El Volador" en referencia al ataque perpetrado a la salida de la cancha de Gimnasia.

"Iván vos sabes que yo no tengo problema, digo las cosas de frente y me puedo equivocar, soy un ser humano. Esto fue de la Uocra tuya, te vengo diciendo: para la pelota, hermano. ¿Sabes qué va a pasar? Los pibes que vos tenes van a matar a un pibe y te lo vas a tener que cargar vos, porque yo no", sentenció el barra de Gimnasia.

"Lo que pasó el otro día fue grave, ese pibe podría haber muerto sino era por pibes míos que lo llevaron. Le dieron una puñalada, le pegaron entre 20 a uno. No pasó un 'Fernando Báez' porque Dios fue grande", explicó acerca del enfrentamiento y la asistencia que recibió Parrado.

"Usa el gremio para lo que estás usando, para darle trabajo a la gente y no para hacer anarquía o cosas malas. No estamos en la cárcel, estamos en la calle", siguió. "Los pibes están contentos cuando les dan trabajo, pero no los usen", argumentó.

"No me vengas a ensuciar la tribuna. En mi tribuna, no hay problemas ni internas", tras mostrar el aval de sus palabras por parte de varios integrantes de la hinchada de Gimnasia. Además, agregó: "Vos decís que sos mafia y hay que respetar la familia. No se le tirotea la casa a los pibes, no voy a decir que fuiste vos, después van y denuncian, pero yo no denuncio".

"Vamos a hacer las cosas bien. Los problemas que tengan, resuélvanlos en el gremio. Cítense cuando quieran, como yo te dije una vez, vamos a hacer tus mejores 50 contra mis mejores 50 y me respondiste que no", señaló Camilleri.

"Te felicito por el gremio, no te envidio nada ni quiero nada de vos porque no me interesa y del 'Pata' Medina tampoco. Yo estoy catalogado como barrabrava o tribunero, eso fuiste vos y creo que seguís siéndolo. Hoy si te escudas atrás de un gremio, te felicito, pero vos fuiste un oportunista de cuando él cayó preso", acusó. Asimismo, lo felicitó por ser el único que hizo oposición a Medina en el gremio.

Además, Camilleri declaró: "Predica cosas sanas, no prediques violencia. Pasa un pibe por la cancha de Estudiantes y lo matan a palos; es lo mismo que si pasa uno por mi barrio con la camiseta de Estudiantes, qué me importa".

"Si yo no hago esto, no me limpio. Sino, mañana vienen y me allanan la casa por la puñalada", culminó.