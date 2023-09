La nena platense que bailó lesionada y emocionó a todos en “Got Talent”

“A través de la danza muestro amor, pasión y todo lo que no me sale cotidianamente”. Así se presentó el domingo en “Got Talent” Malena Achinelly, la platense de 14 años que con su enorme plasticidad y delicados movimientos logró pasar al siguiente nivel de la competencia de Telefé tras conmover a los jurados con su performance de danza jazz.

En diálogo con EL DIA, Malena comparte su felicidad y sorpresa, en tanto, era la primera vez que participaba de un show de televisión y, también, la primera vez que audicionaba.

“Siempre que mandaban convocatorias eran para mayores de 18 años y yo estaba triste porque no podía participar. Así que cuando llegó la de ‘Got Talent’, que era para menores, mis profes (Kathy Montini y Cami Lonigro) me preguntaron si quería ir y me anoté”, recuerda.

El proceso de selección tuvo una primera instancia en diciembre y Male, que no tenía demasiadas expectativas, la pasó sin sobresaltos. “No pensé que iba a entrar”, confiesa, y cuenta que hasta ese momento nunca se había imaginado estar en una competencia para un programa de tevé, aunque sí había participado de certámenes en teatros.

Lo que se vio el domingo se grabó meses atrás y la bailarina revela cómo lo vivió. “Estaba muy nerviosa porque yo siempre me pongo muy nerviosa con cualquier cosa. Soy muy vergonzosa y tímida pero lo disfruté mucho y estoy re contenta porque no me quedé con ganas de nada. Yo sé que lo disfruté y que di lo mejor”, admite Malena que rompió en llanto al momento de la devolución de Abel Pintos que llegó a compararla con su propia hija.

Agradecida por el trato “cálido y tranquilo” de los jurados, Male asegura que los elogios que más le gustaron fueron los que apuntaron a “que tenía un don y eso me hace sentir muy bien porque bailar me encanta y que me digan que nací para esto es un montón”.

Male, que entre los dos y tres años hizo gimnasia artística, una disciplina que cambió por la danza libre cuando cumplió los tres, cuenta algo que no se supo durante el programa.

“En ese momento estaba lesionada de la espalda, tenía espondilolisis, que es una fisura en la lumbar, y se me notaba mucho, más para la gente que me conoce”, revela, orgullosa por haberlo dado todo aún en esas circunstancias.

“Hay mucha gente que me llamó, me mandó mensajes, gente que no me conoce y que me felicitó, y eso me encanta”, asegura Male, que ayer se convirtió en el tema del día en su colegio Nuestra Señora del Carmen en Tolosa donde tuvo una gran recibida.

“Los preceptores me felicitaron, la directora, mis compañeros también. Nos reímos de lo que dije y de cómo cuando estoy nerviosa me cambia la voz. Me decían que estaban re contentos y muy orgullosos, y eso me puso re feliz”, admite.

Oriunda de San Carlos, Male, que disfruta en sus tiempos libre de escuchar música y de pasar tiempo en familia (vive con sus papás, que la acompañaron y se emocionaron en el programa y sus dos hermanas) y con sus amigos, encontró en la danza una forma de expresión.

“Además de tímida y vergonzosa, me cuesta bastante demostrar afecto y a veces lo demuestro de una manera ‘no tan normal’ y siento que con el baile puedo convertirme en eso que no me sale cotidianamente”, destaca.

En este sentido, revela que le gustaría seguir bailando aunque no se ve como profesora. A futuro, se ve estudiando kinesiología aplicada al deporte aunque, por ahora, le gustaría poder seguir formándose en la danza, incluso, sueña con poder viajar a tomar clases a otros países (en Estados Unidos le encantaría poder entrar al Millennium Dance, por ejemplo) para nutrirse de saberes diferentes.

ABRAZO EN EL ESCENARIO

Tras la perfo de Malena, llegaron las devoluciones. “Naciste con un don, y el arte necesita de la maduración de la persona. Tu alma ya está ahí, tu esencia como artista está ahí, y eso es muy emocionante”, le dedicó Flor Peña. Y Emir Abdul, súper conmovido, destacó: “Me encanta tu esencia, realmente imaginaba que eras buenas por cómo hablabas. Es increíble lo que hiciste, hay muchísimo trabajo, tenés condiciones”.

Por su parte, la Joaqui aseguró que el número fue “espectacular”, y agregó: “Me sorprende lo claro que tenés tus sueños, es súper interesante, y me parece hermoso que lo hayas podido hacer desde tan chiquita”.

Abel Pintos le sugirió que, más allá de la exigencia y destreza física, aprenda a divertirse. “Te queda mucho por delante. Cuando no te salgan las cosas, cuando te digan que no, tratate con amor. Las tenés clarísima y tenés un talento inconmensurable, todo lo demás es cotillón”.

Tras la votación positiva, y por sugerencia de Lizy Tagliani, los cuatro jueces se acercaron al escenario a abrazar y felicitar a Malena y a sus padres, mientras sus dos hermanas se mostraban también muy emocionadas desde la tribuna.

Malena contó que el día que hizo su performance en “Got Talent” tenía una lesión lumbar