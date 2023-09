VIDEO.- Sin pegar un ojo: una alarma no paró de sonar en toda la noche en el Centro y “volvió locos” a los vecinos

En pleno centro de La Plata, vecinos aseguran que se complicó el descanso en la madrugada y que no llegaron a pegar un ojo. El motivo que esgrimen es que una alarma, posiblemente de una casa, no para de sonar desde anoche. "Nos volvió locos", aseguraron.

El ruido tuvo epicentro en la zona de 9 y 45, afirmaron damnificados. No obstante, alteró el sueño de muchos por varias cuadras a la redonda. Según describieron, la alarma era similar "a la de una sirena de emergencia policial o ambulancia". Si bien no pudieron identificar el origen del ruido, estiman que por la duración y alcance podría tratarse de una alarma de seguridad de una vivienda.

Por lo sucedido, en plena madrugada dieron aviso a Control Ciudadano de la Municipalidad, afirmaron. Pero las respuestas no fueron las deseadas. "Desde anoche se escucha en la zona una sirena, que dificulta enormemente el descanso.

En un principio intenté dar aviso a Control Urbano a través de la municipalidad, pero me dijeron que, al no poder precisar yo la fuente del sonido, no me podían tomar la denuncia", relató una vecina.

"Está sonando, como mínimo, desde hace más de ocho horas", sostuvieron los vecinos. No obstante, alrededor de las 9.30, ya casi resignados, consignaron que finalmente el ruido cesó. En medio del lamento, dijeron que por razones laborales el descanso no podrán recuperarlo, por lo que arrancaron el fin de semana con el pie torcido.