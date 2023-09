Con un saludo de Axel, Alak inauguró el primer busto del mariscal Solano López en la Provincia junto a la comunidad paraguaya

“A los pies de la patrona y madre de todos los paraguayos, la virgen de Caacupé, venimos a honrar a quien consideramos el máximo prócer del pueblo paraguayo, el mariscal Francisco Solano López” sostuvo hoy el Ministro de Justicia y DDHH y candidato a intendente de Unión por la Patria, Julio Alak, al inaugurar el primer monumento en su memoria en la provincia de Buenos Aires, en la Plaza República del Paraguay de 84, entre 4 y 5, en Villa Elvira.

Ante una masiva presencia de la comunidad paraguaya, tras entonar los dos himnos nacionales y la bendición de la ceremonia, se escuchó un mensaje del gobernador Axel Kicillof, quien tras excusarse por no estar presente recordó que “Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina Kirchner repudiaron la guerra y devolvieron los trofeos tomados en la contienda”.

Luego fue el turno de un testimonio grabado de Teresa Parodi reivindicando la figura de López, que Alak agradeció diciendo que “estamos homenajeando al hombre cuya muerte fue consecuencia de convertir a su país en el más industrializado de América Latina”.

Alak estuvo acompañado de la candidata a senadora, Florencia Saintout, el presidente del PJ, Ariel Archanco, y el agregado cultural, Rodolfo Serafini,

Saintout señaló que “Julio Alak va a gobernar La Plata entendiendo que nos necesitamos todos porque somos hermanos, por eso al reivindicar a Solano López estamos reivindicando un modelo social inclusivo y la Patria Grande".

Alak recordó que “figuras de la talla de Juan Bautista Alberdi condenaron la denominada Guerra de la Triple Alianza, que exterminó la población masculina del Paraguay, desmembró territorialmente al país y lo dejó en la ruina”. También recordó “la masiva documentación” con el Programa Patria Grande realizado durante su gestión.

La ceremonia incluyó la inauguración de las obras de remodelación en la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, “traída especialmente desde Paraguay por Prefectura Naval Argentina en un viaje de cuatro días durante nuestra gestión en el municipio” dijo el ministro de Justicia.

Francisco Solano López murió en la batalla de Cerro Corá a los 42 años y desde entonces encarna la condición de máximo prócer, condición que recibió hoy “el reconocimiento que se merece y que hacemos extensivo a toda la comunidad paraguaya que hoy trabaja por el progreso de la Argentina”, agregó Alak.

Explicó que “somos la nación latinoamericana, que resistió al imperio español cuando vino a llevarse lo nuestro, y, cuando cayó, vino el imperio británico con el viejo concepto de dividir para reinar. Pero siempre hubo próceres que resistieron como San Martin, Artigas, que dijo “muero sin patria”, O'Higgins, Bolívar, Sucre y el mariscal Solano López”.

Tras la ceremonia hubo stands con comidas típicas y un festival musical con la actuación de “Los fabulosos del ritmo”, entre otros grupos muy populares entre la colectividad paraguaya.

El mensaje de Axel Kicillof

"Quiero enviarles un saludo a los amigas y amigos paraguayos en este día importante. El compañero Julio Alak, me viene invitando y yo hoy no los puedo acompañar, me encantaría hacerlo", comenzó el Gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, mencionó: "Justo hoy recordaba cuando estuvimos con Cristina en Asunción, restituyendo las pertenencias del mariscal López que estaban en Argentina".

"Necesito que nos acompañen acá en La Plata con la boleta provincial y nacional de Unión por la Patria. Unión por la patria grande y unión con Paraguay", cerró el Gobernador bonaerense.