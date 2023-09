Todas las miradas en Mendoza, que elige su gobernador: quiénes compiten

La provincia de Mendoza elige hoy a su próximo gobernador en las últimas elecciones provinciales previas a las generales nacionales del 22 de octubre. En esta ocasión los mendocinos definirán al sucesor de Rodolfo Suárez, entre cinco candidatos se destacan el radical Alfredo Cornejo (Frente Cambia Mendoza) y el ex titular del PRO local Omar De Marchi (Unión Mendocina).

Tras su buen desempeño en las PASO en las que se impuso a la dupla compuesta por Luis Petri -actual candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich- y Patricia Giménez, la fórmula oficialista integrada por el senador y ex gobernador Alfredo Cornejo y la ex diputada provincial del PRO, Hebe Casado, se postula como la favorita para quedarse con la gobernación mendocina.

Es que además de su significativa victoria en las elecciones primarias en las que en conjunto la coalición Cambia Mendoza se quedó con el 42,68% de los votos, Cornejo cuenta con el apoyo del actual gobernador Rodolfo Suárez quien completará sus años de mandato en el Senado, en el caso de un eventual triunfo del radical. Vale que Mendoza es uno de los distritos en los que no se permite la reelección de mandatarios, mecanismo con el que se intenta garantizar la alternancia en el poder al menos en lo que a nombres respecta, por lo que Suárez no tenía permitido candidatearse a la gobernación.

Quien buscará hacerle frente al oficialismo será el ex titular del PRO provincial, Omar De Marchi dirigente que dejó Juntos por el Cambio y se presentó con un espacio propio en las PASO, a donde a pesar de no contar con el apoyo de los referentes nacionales obtuvo el 20,29% de los votos logrando así el segundo lugar y dejando al peronismo en el tercer puesto.

Luego de las PASO la Unión Mendocina -nombre de la coalición creada por el ex hombre del PRO- coqueteó con la posibilidad de sumarse a las filas de La Libertad Avanza de Javier Milei, incluso referentes libertarios mendocinos se sumaron al espacio. De todos modos, no quedó más que en acercamientos y no hubo ningún tipo de anuncio oficial al respecto, ni por parte del candidato a gobernador ni por el candidato a presidente, que en las primarias obtuvo el 45% de los votos en tierras mendocinas.

Si bien la mayoría de los sondeos arrojaron que la primera intención de voto sería en favor de Cornejo, desde Unión Mendocina creen que pueden dar el batacazo con la fórmula en la que Omar de Marchi compite junto al intendente del departamento de Las Heras, Daniel Orozco, hombre de raíces radicales.

Pero más allá de esta tendencia hacia la polarización, el peronismo y el Frente de Izquierda también tienen sus propios candidatos que buscarán dar pelea en los comicios de hoy.

El Frente Elegí Mendoza, espacio que nuclea a las corrientes peronistas de la provincia, irá con el ex intendente de Luján de Cuyo, Omar Parisi como candidato a gobernador y el presidente del bloque del PJ-Frente de Todos del Senado provincial, Lucas Ilardo como vice.

Cabe señalar que en las PASO, esta fórmula salió victoriosa de una competitiva interna a la que se presentaron las duplas de precandidatos compuestas por Guillermo Carmona-Liliana Paponet, Nicolás Guillén-Lorena Martín, y Alfredo Guevara-Patricia Galván. En total las cuatro listas en conjunto sacaron el 15,68% de los votos.

En tanto que por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad tendrá como candidatos a Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito (PTS), como aspirantes a gobernador y vice respectivamente. Binomio que en las primarias provinciales venció a Víctor da Vila y Nadya Ortiz Gazzo (Partido Obrero).

La oferta electoral se completa con los candidatos del Partido Verde, espacio en el que el ex legislador Mario Vadillo encabeza la fórmula en la que es acompañado por el diputado provincial Emanuel Fugazzotto.

Para este domingo están habilitados a votar 1.488.736 ciudadanos mendocinos, que votarán en las 4350 mesas distribuidas en todo el territorio provincial, en una jornada en la que se volverá a implementar la boleta única papel, herramienta que fue estrenada en las primarias del 11 de junio.

Además del ejecutivo provincial, durante esta jornada electoral también se pondrán en juego la mitad de las bancas de ambas cámaras provinciales, 19 en el Senado y 24 en diputados. Mientras que la Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín también definirán a sus intendentes y concejales.

Cabe señalar que el pasado domingo 3 de septiembre tuvieron sus elecciones comunales los departamentos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael, en donde el peronismo retuvo las seis intendencias que ponía en juego mientras, mientras que en San Carlos ganó el candidato de “Encuentro por San Carlos”, que responde al sector de De Marchi.