Otra vez: rumores de separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone

Sucedió hace un tiempo: Recordemos que, Artaza y Milone se enamoraron en 1999, cuando compartieron elenco en la obra Boeing Boeing. Por esos días, Nito estaba en pareja con Cecilia Oviedo, madre de su hijo Leandro.

La relación se mantuvo oculta durante años, hasta que la actriz terminó blanqueándola públicamente en el año 2006, cuando decidió contar frente a una cámara de televisión que había sido la “amante” del humorista.

Así, pese al escándalo desatado en aquella época y las historias sentimentales que cada uno de ellos tuvo en los años posteriores, el amor fue más fuerte. Con el tiempo, se reencontraron ya con una relación oficial. Al punto que, en junio de 2017, decidieron casarse con una súper fiesta y desde entonces permanecen unidos, pero ahora enfrentando rumores de ruptura con bastante frecuencia.

“La historia con Nito es todo el tiempo: ‘Me rindo, hacé lo que quieras’. Yo tengo una personalidad tan imponente, fuerte... da la sensación de que yo soy la que toma las decisiones. Yo en realidad lo que hago es, cuando yo me canso de que no toma decisiones, o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él, eh. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada, elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, confesaba Cecila sobre la relación con Artaza hace un par de años atrás.

Asimismo, la ausencia de Nito Artaza en la última función de Drácula el Musical, que tuvo lugar el domingo 3 de septiembre en el estadio Luna Park, dio lugar a que surgieran rumores de ruptura con Cecilia Milone. Es verdad que el cómico, que actualmente se encuentra de gira junto a Miguel Ángel Cherutti y Carmen Barbieri con la obra Inigualables, había sido visto en la función del jueves anterior. Y que lo más probable era que no hubiera podido asistir a la última presentación de su esposa por encontrarse trabajando en el interior del país.

Finalmente, lo cierto es que, consultado sobre si efectivamente estaba separado de Cecilia, Artaza no dudó: “Que yo sepa, no; pero para todos, es cierto que estamos en crisis desde que nos conocemos”, declaró.