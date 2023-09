Piden condena efectiva a ex entrenador de hockey

Se escucharon los alegatos en el juicio que se le sigue al ex entrenador de la Selección Nacional juvenil de hockey, acusado de un presunto caso de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor que entrenaba en un club de la localidad de Brandsen.

Comenzó alegando la fiscal Leila Aguilar. Tras analizar las pruebas reunidas, leyó parte de la pericia realizada por dos profesionales la asesoría judicial, quienes en su informe consideraron que el testimonio de V. –la denunciante- “es coherente, con lenguaje adecuado y que su relato es racional”.

La representante del ministerio público agregó que la psiquiatra, que fue citada como testigo de las dos partes y que trató durante cuatro años a V. , declaró que el episodio que había provocado el severo cuadro depresivo que la dejó a V. con secuelas irreversibles, era el abuso que dijo haber sufrido de parte de su entrenador, Pablo “Pacu” Fernández Garaygorta.

La fiscal pidió 12 años de prisión y que lo que resta de condena lo cumpla en una cárcel común.

Cabe recordar que Fernández Garaygorta llegó a debate con una morigeración de su situación de detención. Concretamente, un arresto domiciliario en un barrio cerrado.

De acuerdo a fuentes de tribunales, Julio Beley, defensor del acusado apeló a la falta de pruebas y aludió al beneficio de la duda, que siempre debe considerarse en favor del imputado.

“Los hechos jamás existieron”, destacó el letrado, que añadió que “no hay cámaras ni mensajes ni nadie notó nada, pese a ser un pueblo donde se sabe todo”.

Por dichos del letrado, fue C., una amiga y pareja de V. durante nueve años “la testigo estrella” y partícipe necesaria de este proceso.

Por eso pidió la absolución de su asistido y, en caso de ser rechazada, la pena mínima y que no se quite el beneficio de arresto domiciliario, ya que la sentencia no se encuentra firme.

Los hechos que se juzgan habrían ocurrido entre los años 2005 y 2006.

Entre los testigos declaró otra jugadora, que relató situaciones de presunto abuso cometidas por Fernández, cuando ella tenía 12 años.

También, además de la denunciante, declararon su papá y su mamá.

Siempre en base a la requisitoria de acusación, los ataques se habrían consumado cuando la denunciante, de apenas 14 años, era jugadora de hockey del Club Atlético y Progreso de Brandsen.

El imputado, por ese entonces su entrenador, tenía 39 años.

El veredicto será dará a conocer el lunes próximo por parte del Tribunal Oral Criminal III de La Plata, que está integrado por los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini.

Cabe destacar que, como representante del particular damnificado, intervienen las letradas Sofía Caravelos y Guadalupe Godoy.

“Cuando todo empezó fue muy extraño, y muy difícil a la vez: muchas escenas, muchas invasión de mi cuerpo. Él solo me decía, una y otra vez, que estaba enamorado de mi”, recordó V. a través de una carta, que se conoció ya hace un tiempo.

“‘Pacu’ me conoce desde los 3 años, cuando comencé la Colonia en Brandsen. A los 6, empecé a jugar al hockey en el club y, después, también fue mi profesor en la escuela. Todo empezó a suceder a mis 14 años y hasta los 16”, expresó.