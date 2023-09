Afiliados diabéticos de IOMA con problemas para conseguir insumos

Se registran inconvenientes con la entrega de insumos para diabetes a los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Los farmacéuticos platenses aseguran que el servicio se encuentra afectado porque el valor que el IOMA está pagando por esos productos no cubren su costo y la farmacia no puede reponerlos”.

Uno de los afiliados que habló con este diario denunció la situación que atravesó en una farmacia de la Ciudad. Rubén Alberto Gómez, relató que “tengo el Plan Mepes con el cual tenemos que acceder a medicamentos por enfermedades crónicas” y agregó: “en mi caso soy diabético y el problema es que necesito reactivos para medición de glucemias y agujas para efectuar los pinchazos”, planteó.

“Pero el problema es que las farmacias en La Plata ya no entregan estos productos a través del IOMA”, afirmó el afiliado. “Para las agujas, IOMA tiene una cobertura de 100 por ciento. Pero vas a la farmacia y no entregan. En vez de 60, estaban dando 5, pero ahora no te dan ni una”, afirmó.

“Los reactivos, que son muy costosos, tampoco los entregan. Cada cápsula trae 50 reactivos y no los están entregando”, afirmó.

El afiliado también aseguró que “las farmacias nos están diciendo que no tienen cupos para IOMA”.

El presidente del colegio de Farmacéuticos de La Plata, Agustín Kostiria, explicó que “el servicio farmacéutico se encuentra afectado porque el valor que el IOMA está pagando por esos productos no cubren su costo y la farmacia no puede reponerlos. Respecto a otros productos, como los reflectómetros (para medir la glucemia), se encuentran en falta. Estamos esperando que IOMA actualice el precio de estos productos, algo que ya hemos solicitado y reclamado desde el Colegio”.

Desde IOMA informaron que “se está pagando en tiempo y forma y los ajustes por mayores costos se hacen con frecuencia y acorde a los parámetros establecidos en el convenio entre ambas partes. Si los afiliados tienen problemas pueden denunciar al mail medicamentos@ioma.gba.gob.ar.