Agüero y Olivera, de aquellos choques ochentosos a palpitar un nuevo clásico

La cita es en el diario. Y los “Negros”, el mendocino que fue sinónimo del Pincha y el Tripero por adopción (formado en Independiente pero que vive desde hace años en nuestra ciudad) fueron puntuales. Llegaron al mismo tiempo, con el cariño y el respeto que dan los años de camisetas transpiradas y pierna fuerte, aunque “con código” como recalcaron casi a duo. Por eso, con un nuevo clásico como eje, la charla fluye y asoman recuerdos y complicidades, aunque cada uno siga defendiendo sus colores casi 30 años después de sentirlos propios dentro del campo de juego como lo hicieron Rubén Agüero y Oscar Olivera, por siempre pincha y tripero.

Épocas incomparables, aquella y esta. Para el “Negro” Agüero, “para nosotros era una semana distinta. Ahora los muchachos viven en los countries y no lo viven como nosotros. Cuando salía de tu casa te decían ‘el domingo hay que ganar’. Era otra época, se vivía distinto. Es el partido que la gente está esperando”.

Por su parte, el “Negro” Olivera tiende un puente entre el pasado y el presente desde la diferencia de no tener a los hinchas propios. “El clásico se vivía desde antes con tu gente que te pedía el triunfo. Los jugadores de Gimnasia se van a tener que mentalizar, porque tu gente empuja y no va a estar, pero los chicos saben que es un partido especial, que todos quieren jugar”, señaló el exlateral tripero.

Ambos siguen la actualidad de los clubes. Viven en la ciudad, van a los partidos como local, siguen en permanente contacto. A la hora del análisis previo, Agüero sostuvo que los equipos están “en momentos diferentes, pero los dos necesitan sumar. Uno para asegurar el ingreso a la Sudamericana y apuntar a la Copa Libertadores y el otro que está peleando en una situación difícil, en un momento de transición, con jugadores juveniles mezclados con hombres de experiencia”.

“Gimnasia está pasando por un momento muy difícil”, respondió Olivera. “Los clásicos no se terminan en los 90 minutos. Los jugadores empiezan a vivirlo antes y los dos necesitan sumar. Y Gimnasia tiene que ganar para salir de donde está”.

Estudiantes viene de ganar después de trece años en la cancha de Newell’s. Gimnasia, de darle vuelta el resultado a Rosario Central en el Bosque. ¿Importa como llegan al clásico?

“Estudiantes ganó un partido muy parejo que se abrió por un tiro libre de un jugador diferente como es Sosa. De local tiene que ganar, porque los de abajo y los de arriba están en pocos puntos peleando los ingresos a Sudamericana y Libertadores. Y pocos puntos abajo, los que pelean por no descender. Estudiantes es un club copero y la gente quiere jugarlas, ahora estaba entusiasmada con la Sudamericana y la gente espera con ansiedad hacerte fuerte de local después del partido con Corinthians, que se pierde 1 de 100” (Rubén Agüero).

“Si yo no ganaba un clásico no salía a la calle por una semana, me daba vergüenza. Algunos te cargaban y otros te insultaban porque no habías ganado”

Rubén Agüero,

exjugador de Estudiantes

“Como le ganó a Rosario Central, a Gimnasia le sirve el empate porque necesitamos sacar puntos. Pero en una cancha muy difícil como la de Estudiantes sin público visitante igual lo va a querer ganar. Pero el punto suma.” (Oscar Olivera).

Desde la actualidad, fluyen los recuerdos y las comparaciones. Y asoma la charla, con micrófono en lugar de café de por medio. Pero es casi lo mismo.

“Si yo no ganaba un clásico, no salía por una semana, me daba vergüenza”, recordó Agüero. “Algunos te cargaban y otros te insultaban porque no habías ganado. Ahora los muchachos lo sienten distinto. Estudiantes necesita ganar para volver a jugar una Copa, el hincha siempre quiere ganar algo y hace bastante que no se logra”.

Y Olivera, lateral en sus tiempos de pantalones cortos, recordó a los hinchas junto al alambrado.“En nuestra época estaban pegaditos, con las dos hinchadas ahí gritando. Eran partidos bravos, tenías que estar concentrado hasta el último instante. Uno estaba motivado, muy concentrado. Cuando se ganaba tenías una semana o un mes tranquilo y cuando se perdía no salías a la calle. Los hinchas son fanáticos y hay que entenderlo”.

Y Agüero recogió el guante, con un gustito especial por ser el malo de la película en la cancha. “A veces es lindo que te insulten. Jugás con la hinchada local y tenés todo a favor, pero también hay una presión, la de ir e ir y por ahí lo terminás pagando con un gol en contra. A mi me motivaba que me insulten, me agrandaba mucho más”, recordó el mendocino.

Oscar Olivera se refirió a los hinchas actuales. Y valoró al triperío. “Gimnasia siempre llena la cancha. Yo a los chicos actuales los conozco y les digo que lo mejor que tiene la hinchada de Gimnasia es que si las cosas no salen es que tener que transpirar la camiseta y dejar todo, porque te lo van a reconocer”, señaló el chaqueño.

En aquellos años ‘80, tanto a Rubén Agüero como a Oscar Olivera les tocaron todas las vivencias de un clásico. Festejar grandes triunfos, sufrir derrotas o empates que se sintieron como si lo hubieran sido.

“Los clasicos eran partidos bravos. Yo los jugaba muy motivado, si se ganaba tenías una semana o un mes tranquilo.

Oscar Olivera,

exjugador de Gimnasia

Oscar Olivera terminó invicto en los clásicos. Ganó uno y tuvo tres empates, en un buen momento del Lobo ante Estudiantes en los ‘80. Por su parte, Rubén Agüero venía jugando pero recién en 1985 con el recordado clásico 100 tuvo su primera vez. Y gracias al tiro libre de José Daniel Ponce fue su única victoria, porque además empató tres encuentros y perdió otros dos duelos platenses.

Afloran de la memoria grandes partidos, queridos compañeros y respetados rivales con los cuales hubo amistad a la vuelta de los años. Ya no hay micrófonos ni cámaras, solo los recuerdos que van y vienen. Y este diálogo:

- Yo jugué el 2 a 0 con los goles del Pampa Gambier, tremendo jugador. Y me acuerdo también del 2 a 2 que Carlos Russo hizo los dos goles de penal, que después lo empata Estudiantes. Fue un clásico muy interesante, con jugadores y técnicos muy importantes. Teníamos técnicos que dirigieron a los dos, como Luis Garisto y Eduardo Solari (Oscar Olivera).

- Pighín jugó en los dos equipos, también Palito Bertero. Había una rivalidad adentro de la cancha pero con más códigos. Yo ahora veo mala intención en algunas jugadas, nosotros ibamos fuerte pero leal, sin querer lastimar a nadie. (Rubén Agüero)

- Ustedes tenían cada jugadores...un rival difícil para marcar era Sergio Gurrieri. Y yo lo quería tener siempre a Daniel Pighín, porque era un volante que metía y te daba un reslado importante. Como tener atrás a Carlos Gerardo Russo, que me daba la posibilidad de subir. Y arriba teníamos al Pampa Gambier, que era un delantero tremendo (Oscar Olivera)

- Al Pampa lo sufrí y lo gocé porque fuimos compañeros en Lanús, hizo 25 goles y ascendimos. Terminamos siendo amigos, lo mismo que con Ricardo Kuzemka. Tuve la suerte de enfrentarlos y después ser compañeros y disfrutar lindos momentos (Rubén Agüero)

- Nosotros teníamos buenos jugadores, como Merlini, Charly Carrió, Villazán, Mauro Airez. Yo vine de Independiente con Gustavo Moriconi, me preguntaron por él y dije ‘traiganlo’. En los penales era tremendo, en un clásico atajó los cuatro penales (Oscar Olivera)

- Ahora los jugadores están de paso y ni te acordás el nombre, pero Miguel Russo estuvo 15 años, Titi Herrera y el Tata Brown, 17 años. Aprendías a defender los colores, los sentías en carne propia. Hoy no es igual (Rubén Agüero).

Para el final quedan las fotos. Rubén Agüero con una camiseta flamante, Oscar Olivera con una que supo vestir hace poquito en el Senior tripero, con el parche con la imagen de Diego Maradona en el pecho.

“Lo voy a vivir desde el televisor y por supuesto quiero que gane Gimnasia”, dijo Oscar Olivera. “Ojalá que salga un buen partido y no haya ningún inconveniente. Ojalá que se pueda vivir una linda jornada, que la podamos disfrutar. Y obviamente quiero que gane Estudiantes”, defendió sus colores Agüero, quien estará el domingo el UNO.

Los guerreros del fútbol del pasado, entre viejas anécdotas y la expectativa del partido del próximo domingo, se desearon suerte y comenzaron a palpitar un partido que será especial para los protagonistas y con la especial mirada desde la pasión de los hinchas. Restan noventa minutos para definir se serán inolvidables como algunos de los recordados por Agüero y Olivera, o solo un detalle estadístico en una historia interminable.