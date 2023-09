Recuperó su bici robada, que era ofrecida por redes

Los episodios de inseguridad no dan respiro en La Plata. Jornada tras jornada vecinos y comerciantes de diferentes puntos de la ciudad relatan el “asedio” de los delincuentes que parecen no tener límite a la hora de atacar a sus víctimas. Claro, la violencia que ejercen -al menos en este último tiempo- no pasa desapercibido ya que además de las pérdidas económicas que generan en los damnificados, muchas veces ponen en juego la vida de las personas atacadas.

En este contexto de “inseguridad absoluta”, durante las últimas horas se conoció un llamativo hecho delictivo que al menos en esta ocasión, tuvo un “final feliz”. Según pudo saber EL DIA, ayer un hombre quedó detenido luego de quedar envuelto en el robo de una bicicleta que posteriormente fue ofrecida a la venta en “marketplace” de la red social Facebook.

El curioso dato de este desenlace es que la “investigación” del robo la inició la propia víctima que tras el hurto de su rodado, no dudó en buscar en la red social si por esas “casualidades” estaba publicada a la venta. Y fue así que en medio de una búsqueda exhaustiva, finalmente reconoció si bici y en conjunto con la Policía, luego de “pactar” una supuesta compra, pudo recuperar su transporte.

De acuerdo a lo revelado por voceros, todo ocurrió el último martes cuando un ladrón ingresó a una vivienda ubicada en la zona de 7 y 80. En cuestión de segundos, apelando a su habilidad de movimientos, logró robar la bicicleta que estaba sobre un pasillo que daba al patio del domicilio.

“Una hora después del robo me doy cuenta que la bicicleta no estaba”, mencionó la víctima en contacto con EL DIA. Si bien el ladrón se dio a la fuga, vecinos de la zona aportaron imágenes de las cámaras de seguridad que confirmaron el atraco. “Duró segundos, pero vi que se la llevaron andando lo más pancho”.

Estaba en marketplace

Consumado el robo, la joven de 26 años logró identificar su bicicleta en la plataforma de marketplace de Facebook. “Tenía todas las características de mi bici y todos los arreglos que le había hecho”, remarcó la víctima que luego de reconocer su rodado, contactó al presunto vendedor en complicidad con su amiga y su novio.

“Logramos contactarlo y retener que no la vendan a otra persona”, contó. Fue así que “pactaron” una supuesta compra y enseguida denunció el hecho en la comisaría octava. “Una vez que me tomaron la denuncia me pidieron el punto de encuentro con el vendedor”, contó.

De esta manera en las últimas se montó un operativo en los alrededores de 604 y 120, lugar en donde finalmente los agentes pudieron lograr secuestrar el rodado en cuestión y aprehender al sujeto que tenía en su poder la bicicleta. “No es el mismo que la robó, pero si el que maneja la cuenta de Facebook”, revelaron las autoridades que tras reducir al implicado, lo imputaron por “Hurto - Encubrimiento agravado por ánimo de lucro”.