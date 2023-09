Trompadas e insultos en medio de un incidente vial

Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron en la jornada de ayer a raíz de la reacción vehemente de una mujer que, en medio de un incidente vial en diagonal 74 a la altura de Villa del Plata, en Ensenada, agarró a trompadas a un conductor involucrado en el siniestro, y hasta se subió arriba del capot de su vehículo.

De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales a este diario, el terrible episodio habría empezado en una discusión de tránsito entre la conductora agresora y quien luego sería la víctima y con el paso de los minutos los ánimos se fueron “alterando”. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del camino que une a La Plata con Punta Lara.

Según se pudo observar en las imágenes, en primer instancia la acusada se paró delante de una camioneta que había quedado sobre un costado para que no pudiera seguir su camino y luego se acercó hasta la ventanilla para insultar y golpear al conductor. Esto fue seguido por los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Ensenada, quienes no dudaron en dar aviso a la Policía.

Fue en ese momento que dos efectivos policiales arribaron a escena y debieron intervenir para frenar el ataque de furia de la mujer que, a esa altura, ya se había subido al capot del otro conductor. Pese a la resistencia que opuso, finalmente los agentes lograron reducirla y subirla al patrullero en el que fue llevada a la seccional.

Si bien por estas horas se intenta esclarecer bien el incidente vial que se desencadenó luego en la agresión, la implicada recuperó la libertad y trasladada a su domicilio mientras el caso se sigue investigando por las autoridades.