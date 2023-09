Los paros docentes se harán sentir esta semana en las escuelas de La Plata: cuándo son y qué gremios se adhieren

Los paros docentes anunciados para este semana repercutirán en las escuelas de La Plata. La convocatoria la hicieron dos gremios y serán jornadas de protesta de 48 horas, pero no los mismos días, por lo que en algunos establecimientos educativos de la Ciudad sólo habrá clases dos días.

Por un lado, la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) La Plata, que integra la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), convocó a una medida de fuerza para mañana martes y el miércoles 6 de septiembre. Ese sector interno del gremio, que representa a docentes únicamente de La Plata, aseguró que la medida de fuerza se resolvió tras una asamblea realizada el pasado 1° de septiembre. Mientras que Suteba Multicolor anunció una huelga también para el miércoles, pero que seguirá el jueves 7.

El paro del sindicato vinculado a la FEB

Desde UDEB detallaron que "el paro se concretará en caso de no tener una oferta salarial oficial o una convocatoria al Congreso Provincial de FEB". Además del reclamo por la reapertura de paritarias y un "urgente" aumento salarial, que le pondrá freno a las clases mañana y pasado, en un comunicado dieron una lista de otras preocupaciones y reclamos, entre los que se destacan:

- Defensa de la escuela pública y gratuita

- Defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género

- No a las escuelas voucher ni a la privatización del sistema educativo

- No a las reformas antieducativas

- Construcción de escuelas y aulas necesarias

- Universalización y ampliación del SAE, provisión de viandas a las escuelas que no tienen comedor

- Creación de todos los cargos faltantes

- Defensa del IPS, basta de atraso jubilatorio

- Defensa del Estatuto Docente

- Defensa de las FOBAs, estabilidad laboral para todes les trabajadores precarizades

- Defensa del IOMA, plenas prestaciones sin copagos

- Respeto al derecho a huelga, no a las faltas injustificadas

- Aumento de emergencia para todes les trabajadores, jubilades, becas, asignaciones familiares y programas sociales. Por un ingreso de emergencia para trabajadores informales. Ningún trabajador/a debajo de la canasta familiar

- No al pago de la deuda usuraria y del pacto con el FMI. Aumento del presupuesto educativo ya.

Otro paro en escuelas de La Plata

Por su parte, el grupo de docentes nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) Multicolor anunció el pasado viernes un paro de 48 horas que se desarrollará esta semana a nivel provincial. Los mismos están pautados pata el miércoles 6 y el jueves 7 de septiembre.

Según se explicó desde el sector, la medida de fuerza se realizará en reclamo de la apertura de negociaciones paritarias, para exigir un “salario digno” y en defensa de la educación pública, entre otros puntos. El paro de dos días, se anticipó, alcanzará a escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada.

La medida de fuerza fue convocada por el ala disidente de Suteba, que exige principalmente “la reapertura de paritarias y un salario igual a la canasta familiar indexado mensualmente por inflación”. Asimismo, se pronunciaron “en defensa de la escuela pública y gratuita y en defensa de la Educación Sexual Integral (ESI), y la enseñanza laica, científica y con perspectiva de género”. Como lema, la organización señaló posicionarse “contra el ajuste y el avance de la derecha”.