Pidieron la prisión preventiva para uno de los acusados por el crimen de Morena

La fiscal de Lanús Silvia Bussano pidió la prisión preventiva de Miguel Madariaga, uno de los detenidos por el crimen de la niña de 11 años Morena Domínguez , ocurrido en ese distrito, cuando le robaron su celular en el momento en el que se dirigía al colegio.

En tanto, un hermano del imputado, Darío Madariaga, fue liberado por falta de pruebas. En simultáneo, ordenó la captura de otro implicado, llamado Facundo Ortiz, por el hecho que causó una fuerte conmoción en el conurbano bonaerense.

Miguel Madariaga y su hermano Darío fueron los primeros detenidos del caso luego que un menor de edad los implicara, sumado a que al momento de ser detenidos se les encontró la moto que habrían utilizado para cometer el robo y posterior crimen, al golpear a la nena en su abdomen de manera brutal.

Los dos tenían antecedentes también por robo y de diferentes modalidades, pero al cumplirse el plazo donde debía pedir la preventiva, la fiscal encontró pruebas sobre la participación en el hecho de Miguel Madariaga.

No obstante, no se hallaron evidencias para inculpar a Darío Madariaga: se comprobó que no estaba en el lugar del hecho, en Villa Diamante. La investigación está caratulada como homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento.

Incluso, horas después del crimen, ocurrido el 9 de agosto pasado cerca de las 7 de la mañana, varios jóvenes fueron detenidos ante la presunción de que habían encubierto el crimen, aunque fueron liberados a las pocas horas.

Según la autopsia , Morena Domínguez sufrió un fuerte golpe en el estómago que le generó una hemorragia interna: "Se le reventó el hígado y el riñón".

La nena fue abordada por motochorros en la calle Molinedo al 3200, cuando iba a la escuela 60 en Villa Diamante, Lanús. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad.