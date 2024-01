¡Soltá Pampita, soltá! La frase que delató que no puede superar la separación con Benjamín Vicuña

Pampita volvió a hablar de Benjamín Vicuña, el primer esposo de la modelo con quien tuvo tres hijos varones, además de Blanca, que falleció en 2012. Durante una entrevista en exclusiva con Zaira Nara, Carolina Ardohain (su verdadero nombre) contó cómo le costó separarse de Vicuña.

“¿Cómo haces con los chicos? ¿Te pasó de sufrir los momentos de silencio?”, le preguntó Zaira sobre los nuevos horarios familiares de Pampita, a lo que ella respondió: “Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde por medio no estén o las vacaciones partirlas al medio”.

“Para mi, mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo. Me gusta verlos, me gusta que estén, me gusta que haya ruido en la casa. No me parece algo natural que no estén la mitad del tiempo”, agregó.

“Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos por tener vidas separadas, me tengo que acostumbrar”, completó.

Esas frases no hicieron más que confirmar que la modelo aún o superó del todo la separación de Vicuña. ¡Soltá, Pampita, soltá!