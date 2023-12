Bailando 2023.- ¡A los gritos pelados! Fuerte pelea entre Moria y Pampita: se dijeron de todo

Moria Casán y Pampita Ardohain se sacaron chispas anoche en el Bailando 2023 y se dijeron de todo. Las divas fueron protagonistas este martes de una fuerte discusión en vivo que enmudeció a todo el estudio.

Entre los dardos que se lanzaron se escuchó: "No seas buchona", "Ridícula" y "Soy mucho más señora que vos". Hubo acusaciones cruzadas y descalificaciones para todos los gustos, y todo se dio a los gritos pelados en una escena que para nada pareció armada como suele ocurrir en este tipo de realities es pos de lograr un punto más de rating.

Moria fue la primera que encendió el fuego al lanzar un comentario picante contra Pampita: "Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Pampita Ardohain. Ella dice: 'Lo que a mí me gusta, le pongo puntaje bueno'. ¿Por qué dice entonces que nosotros regalamos puntajes 10? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara".

La respuesta de Ardohain n tardó en llegar: "A veces se caen en la pista y ustedes les ponen 10 igual. Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje". Allí fue cuando a la "One" se le "saltó la térmica" y disparó : "No seas jurado de los jurados. No seas buchona. Y no digas regalar, porque yo no regalo nada. Tengo muchos años de oficio y sé lo que hago. Soy una señora que nunca faltó en años".

La cosa no quedó ahí. "Uh, que sensible que está Moria hoy. Yo me banco todos los 10 que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. Nunca digo nada y vos te la pasas regalando puntajes. Y soy una señora de 45 años, no sólo vos sos una señora. Soy mucho más señora que vos quizás", retrucó Pampita al mismo tiempo que Moria no paraba de hablar: "No te entiendo nada. No te escucho. ¿Qué más señora que vos? Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos nota, ridícula". Carolina siguió: "Conmigo no te metás".

¿Y qué hizo Marcelo Tinelli? Casi que no pudo meter bocado entre tanto griterío y tensión, que fue ganando más volumen cuando Moria dijo: "¿Qué? Conmigo tampoco te metás. ¿Quién sos para que yo no me meta con vos? ¿Qué tenés, sangre azul? Yo te estoy diciendo que dejes de ser buchona y dejá de rebajar al jurado. Callate la boca. Pensar que el otro día dije que te admiraba. Respetá a la gente mayor, ridícula".

La modelo no se quedó callada: "Vos sos la buchona de la producción, porque le ponés 10 al que la producción te pide. La única buchona sos vos". Así le pusieron fin a una discusión que se tornó muy violenta.