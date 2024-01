"No doy más": Dolorosa revelación de Cinthia Fernández sobre su maternidad

Sabido es que, desde que Cinthia Fernández se separó de Matías Defederico se dedicó por completo a las hijas que tuvieron durante el tiempo que estuvieron juntos. Ahora, sorprendió al publicar un desgarrador posteo en sus redes, en el que se mostró quebrada: “Hoy fue un día particular donde exploté. Estoy pasando por un cansancio extremo. Por muchas situaciones que a veces decís: ‘No doy más’. Hoy es el día. Ser madre y padre sin una sola ayuda en ningún sentido, tener que laburar y entretener a los niños en vacaciones. Querer poder ir al médico después de suspender cinco veces un turno, resignándome siempre en último lugar, llamando a una amiga o a mi mamá para que te haga el aguante y te cuide a tus hijos para lograr ir”, confesó Cinthia.

“La ansiedad de lo que está por venir, cargada de miedos, ilusión pero también incertidumbre. El no dormir, porque de noche es el único tiempo libre que tenés para entregar los trabajos que faltan editar, o para tomarme un café con chocolate sin escuchar un ‘Ma, mirame’, o para ordenar tu cuarto que colapsa hace más de dos años porque no tenés tiempo de hacer limpieza de lo viejo, o intentar mirar una peli, la cual es obvio que te terminás durmiendo”, se desahogaba Fernández., al tiempo que señaló: “En fin… Hoy exploté por todo y me senté a llorar para descargar y volver a empezar con fuerzas mañana. Porque esto… también vale", cerró.

Por último vale recordar que, luego de un prolongado período marcado por disputas públicas acerca de la manutención de sus hijas, Fernández y Defederico llegaron recientemente a un consenso legal, de acuerdo a la información a la que accedió en exclusiva Teleshow. Según la palabra brindada por Roberto Castillo, abogado de Cinthia, “la realidad de la situación es que él tiene una deuda con ella, donde le íbamos a ejecutar 25.000 dólares. A raíz de eso, es lo que él plantea de que no tiene dinero”. En ese marco, Fernández pide el 50% de la casa ubicada en un country de zona norte en la que actualmente vive ella con sus hijas.