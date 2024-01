Estafa, depresión y autolesión: el oscuro entramado detrás de la salud del Pocho Lavezzi

Dos crisis, una internación y un fuerte hermetismo familiar alrededor del Pocho Lavezzi, que volvió a ser noticia en las últimas semanas por un tema de salud al que muchos evitan ponerle palabras: adicción.

Según Luis Ventura, lo del ex jugador de la Selección Nacional es “muy parecido a lo de Maradona”, y lo de Maradona fueron drogas, alcohol y otro tipo de excesos. “Si él no lo asume, estamos caga...”, dijo el periodista, que fue contundente al decir que “esto se sabe hace mucho tiempo” y que “siempre estuvo protegido por los medios”.

El mal estado de salud de Lavezzi trascendió semanas atrás. En un confuso episodio en Punta del Este, donde está radicado desde que se retiró del fútbol, lo puso en el centro de la escena mediática. No quedó claro qué fue lo que pasó pero nadie creyó la versión oficial sobre una accidente doméstico que le habría dejado una fractura en uno de los omóplatos.

La versión más sonada tenía que ver con una fiesta de muchos excesos que habría terminado a los gritos, golpes y heridas tras lo cual Lavezzi requirió asistencia médica.

Tras ese episodio, que terminó con la intervención policial, Lavezzi fue traslado al país. Sin embargo, en un primer intento no se pudo, en tanto, en las noticias trascendió que habría tenido una “fuerte crisis” en el aeropuerto y tuvieron que postergar el viaje en un vuelo sanitario.

Esa “fuerte crisis” habría sido, ni más ni menos, que un cuadro de abstinencia que habría superado con sedación. Una vez estabilizado, fue traslado a Buenos Aires. La idea original era ser llevado a Rosario, donde vive todo su círculo familiar, sin embargo “por el estado” en el que se encontraba el ex deportista, los médicos recomendaron sea asistido en un centro porteño especializado en su cuadro.

Sin embargo, pasaron los días, Lavezzi se sentía bien, hasta que tuvo otra crisis que derivó en una nueva internación, esta vez, en la Clínica Dharma, especializada en “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental” ubicada en el barrio porteño de Boedo.

QUÉ PASÓ EN PUNTA DEL ESTE

Es mucho lo que se habló sobre esa noche en Punta del Este que será sin dudas un antes y un después en la vida de Lavezzi. Pero en las últimas horas, se conoció una teoría un poco esclarecedora.

“El Pocho está muy triste, si quieren lo pintamos así. No tiene ganas de vivir, está deprimido y lo que pasó en Punta del Este fue el puntapié inicial. El hermano le salvó la vida, terminó internado porque hubo un forcejeo para salvarlo”, contó días atrás Marcela Tauro en “Intrusos”.

Y su colega Estefi Berardi, en “Mañanísima”, amplió la información sobre esa noche polémica: “Se puso muy nervioso, pero muy nervioso. Empezó a escuchar voces y creyó que lo venían a buscar o que lo estaban persiguiendo, y se asustó mucho. Tanto se asustó y tan mal se puso que agarró una tijera y empezó como a lastimarse o a intentar lastimarse con la tijera. Ahí el hermano trató de calmarlo. No es que se peleó con el hermano. El hermano trató de controlar esa situación”.

Pero al ser Lavezzi una persona de proporciones físicas grandes y de un deportista, en medio del forcejeo la situación terminó pasando a mayores: “El Pocho no es alguien chiquito, es grandote y ahí se produce la situación y termina lastimado en la clavícula”.

Las alucinaciones son uno de los síntomas comunes de las personas adictas y no necesariamente llegan con una sobredosis. Por eso, su hijo Tomás salió al cruce de esa versión:

CÓMO FUE SU ACERCAMIENTO A LAS DROGAS: primera versión

Ezequiel Pocho Lavezzi, de 38 años, está retirado del fútbol desde 2019. Durante su carrera, jugó en Estudiantes de Caseros, San Lorenzo, Napoli y PSG, antes de pasar sus últimos años en un equipo chino, en donde colgó los botines. Al parecer, una fuerte versión sobre su acercamiento al mundo de las drogas tendría que ver indirectamente con una convocatoria que no fue.

En “Socios”, Paula Varela contó: “Lo que me dicen es que la adicción habría comenzado en China. Me marcan China como el lugar en donde comienza con esta adicción. En 2018... ¿Por qué esta fecha? Me dicen que se estaba preparando mucho con Mascherano para ir al Mundial. Él estaba muy bien físicamente y no es convocado. Cuando no es convocado para el Mundial, empieza una pequeña depresión”.

Además que “en ese tiempo se iba a Marbella con algunos amigos nuevos. Comienzan a acercarlo al tema de las drogas. Tiene que ver con el momento en el que se separa de Yanina Screpante. Ellos vuelven y él empieza con comentarios raros, diciéndole a ella ‘vos te drogás’. Empieza a aparecer la droga en un lugar en donde me dicen ‘Yanina no se drogó en su vida’. Actitudes raras”, sumó la panelista.

En ese marco, Varela también contó que en 2018 Pocho Lavezzi atravesó un momento difícil con Yanina y con su representante, ya que la acusó de estar saliendo con él. Y que tras separarse definitivamente, dejar a su representante y no ser convocado para el Mundial “empieza a acercarse a otros vínculos, vínculos que tiene hasta el día de hoy, que me dicen que son quienes lo aproximan a las drogas”.

ESTAFA Y TRAICIÓN: otra versión

Pero hay otra versión y la contó Juan Etchegoyen en Mitre Live. “A Lavezzi en estos últimos meses lo tiene angustiado y deprimido un tema de dinero. Él mismo me lo confirmó. Yo sé que esto al lado de todo lo que se habla es irrisorio, pero a mí me aseguran que este tema fue lo que más lo preocupó en el último tiempo, es algo que lo atormenta”, dijo el periodista.

Y continuó: “Tiene que ver con una cifra de dinero importante que nunca cobró, y lo que pasa con eso es que esa estafa que habría sufrido, la sufrió de un amigo; a él eso le dolió muchísimo y todavía no puede superarlo, no voy a ahondar en detalles, pero tengo el nombre de la persona que lo habría estafado y todos los datos” .

“Lo que quiero decir es que más allá de todo hay otros temas, como por ejemplo este. Una traición económica y personal de parte de una persona que él quería mucho”, concluyó sobre el ex jugador que jugó la final del Mundial Brasil 2014 y las de la Copa América 2015 y 2016.

“MUY PARECIDO A MARADONA”

Consultado por la salud del Pocho, quien fue contundente fue Luis Ventura. “Si lo queremos asemejar, estamos en presencia de un caso muy parecido al de Diego Maradona. Acá no se puede hacer nada si él no quiere hacerlo”, manifestó.

Según el periodista, el Pocho “tiene una adicción de hace mucho tiempo con las drogas. Esto siempre se mantuvo, incluso hasta perdió juicios de algún periodista que había, justamente, señalado su condición de adicto. El medio lo protegió, como protegió lo que fue su salida de aquel Mundial donde era número puesto y se quedó afuera. El tema era éste. El Pocho está enfermo, si no asume eso, estamos cag…”, agregó.

Para Ventura, mucho de su acercamiento a las drogas tiene que ver con “el hecho de su crecimiento como empresario” que “lo ha llevado a nuevos niveles sociales, que de alguna manera lo fueron tentando de un grado mucho más poderoso, hasta que se terminaron apoderando de su personalidad, de su cerebro, de su cabeza”.

Para Ventura no hay dudas: “La consecuencia del final es éste, inevitablemente. Hablás con un psiquiatra, hablás con un neurólogo y te van a decir todos lo mismo. No se lo merece el Pocho, la verdad es un muy buen tipo. Era hora de que se contara cómo es su realidad y que empiecen, dentro de lo que se pueda, a tomar cartas en el asunto. Y sino, que siga el destino y el camino que él elija”.

