Viajaron a Paraguay y al volver a La Plata su hija terminó internada: "Tiene síntomas de dengue hemorrágico"

Una mujer y su hija de 4 años, oriundas de La Plata, contrajeron dengue durante un viaje a Paraguay por las Fiestas de Fin de Año y al regresar a la ciudad la chiquita debió ser internada de urgencia en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica". Según la madre, quien se identificó como Irene, “no me quieren decir, pero mi hija tiene los síntomas del dengue hemorrágico".

“Viajamos el 25 de diciembre para visitar a la "familia de mi marido, en la ciudad de Itá. La estadía fue muy bien, muy lindo. A mi hija primero le salió un granito en el pie, con una crema se le estaba curando", comenzó su relato.

"El domingo 14 de enero a la tarde teníamos el regreso a La Plata pero desde Clorinda. Ese día yo me levanté con fiebre. Tomé Ibuprofeno, no sabía que no se podía tomar. Llegué a mi casa de Altos de San Lorenzo después de 15 horas de viaje, me bañé y me fui al hospital", recordó.

"Siempre, desde el viaje, con ganas de vomitar. No pude comer nada. Acá, luego, empecé con dolor en el cuerpo, como si te hubiesen golpeado", sostuvo.

"Fui al Hospital San Martín, le conté a los médicos la situación que en Paraguay había casos de dengue. Incluso un familiar de mi marido estuvo internado", remarcó.

"No pensé que era dengue. Pero los médicos me dijeron que eran síntomas de dengue. Por protocolo me tendrían que haber hecho análisis de sangre, pero no me lo hicieron. En el Hospital de Niños me dijeron que debió hacerse una serología. En la guardia del San Martín me dieron paracetamol y reposo, nada más", contó.

"Esto fue el lunes. El martes mi hija empezó con 40 grados de temperatura. Le di Ibuprofeno, porque no relacioné que era dengue, ya que esa siempre padece de angina. El viernes, ella no bajaba la temperatura y vomitó sangre. Fuimos al Hospital de Niños y quedó internada con pronóstico reservado", dijo.

La mujer aseguró que "por suerte ella está mejor y mañana le van a hacer otro análisis de sangre para ver si subieron las plaquetas".

"En mi caso fue un dengue común y para mi que ella tiene dengue hemorrágico. Se le dice así porque se come las plaquetas y produce hemorragia por dentro, en la saliva, la materia fecal, que es todo lo que le pasa a ella", hipotetizó.

"En el cuerpo se le forman hematomas. Los médico me dicen que las plaquetas están bajas y se esperan que suban, de 120 a 150. Ella no está medicada, se le da suero para pasarle vitamina y agua", afirmó sobre la salud de la nena.

"Yo le dije a la infectóloga que podría ser dengue hemorrágico y ella sólo me dijo que se confirmó lo que yo dije, pero no me dieron más detalles", señaló.

Por otro lado, la vecina pidió extremar cuidados a quienes se desplacen hacia el vecino país. "Se viaja mucho a Paraguay y hay que tener cuidado con el dengue porque hay brote y es una enfermedad que se sufre mucho", expresó.