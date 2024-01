Le robaron la moto en La Plata a metros de cuatro efectivos policiales: "Ninguno vio nada"

A punta de pistola y con cuatro policías a menos de 100 metros de distancia, un hombre fue víctima del robo de su moto en calle 472 y Camino Gral Belgrano de City Bell.

Según el relato que el mismo compartió con EL DIA, "hace apenas unos pocos meses me corrieron desde 465 hasta Belgrano en contramano para querer robármela, pero de esa zafé. Ayer volvía del gimnasio para mi casa y me faltaba el llavero, eran las 21 horas. Se me había caído y voy por Belgrano despacio y en 467 estaban los policías: dos de un lado y dos del otro. Y le digo que estaba buscando el llavero".

En esta misma línea, asegura: "Doy la vuelta manzana salgo por 462 para no agarrar en contramano y cuando salgo, yo me voy tranquilo porque justo en la esquina veo el patrullero municipal, que me vieron que estaba buscando un llavero porque también les aviso. Cuando salgo al Belgrano, se me tira una moto encima, con dos chicos menores y uno me decía que "me tire igual" (estaban con armas). Yo empiezo a correr y me tiran al piso con la moto. Ninguno de los policías vio nada".

Tras el hecho, los delincuentes escaparon hacia el lado de donde estaban los mismos policías: "A mi me tiran de la moto y me roban, pero nadie vio nada".

Por último, inmediatamente que le sustraen la moto, la víctima corre nuevamente hacia el patrullero: "Les dije que me abran la puerta de atrás, que me acaban de robar la moto y vamos a perseguirlos. Y me dice `no, vamos a llamar a la policía´. Y después ya no había más nadie".